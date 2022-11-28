上月商舖買賣登記額 升三成至15億

利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，商舖市道表現反覆，但相信踏入年底消費旺季及處所營業限制續有寬鬆，商舖買賣登記的宗數、價值，在12月可望有較好表現。

若按價格劃分，以500萬至1000萬元以內組別的買賣登記量的升幅最顯著，由9月的8宗，增加至10月的15宗，增幅為7宗或88%；至於200萬元以下的細價組別，按月亦升8宗或38%、至29宗，成為註冊登記量最多的組別。

中環商廈單位叫價6000萬 呎價2萬

此外，美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，該行獲業主委託代理中環干諾道中21至22號華商會所大廈，低層全層連租約放售事宜，物業面積約2986方呎，以業主意向售價約6000萬元計，意向呎價約2萬元。

另一方面，受將軍澳跨灣大橋即將通車的消息帶動，吸引將軍澳區用家入市車位，該區本月至今暫錄10宗二手車位交投。利嘉閣分區經理蔡庭勇稱，新寶城新錄地庫雙號車位易手，原業主開價180萬元，議價後減價28萬元或逾15%，以152萬元易手、屬市價；原業主2015年以102萬元購入，持貨7年，帳面獲利50萬元或49%。