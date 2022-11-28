moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

上月商舖買賣登記額 升三成至15億

【明報專訊】疫情基本維持穩定，港府亦陸續放寬多項防疫措施之際，利嘉閣綜合土地註冊處資料，10月份全港共錄93宗商舖買賣登記（具體反映9月市况），較9月錄79宗按月回升14宗或18%，持續呈現近月反覆上落格局；同期商舖買賣登記金額，亦相應上升約3.7億元或31%，錄得15.51億元。

利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，商舖市道表現反覆，但相信踏入年底消費旺季及處所營業限制續有寬鬆，商舖買賣登記的宗數、價值，在12月可望有較好表現。

若按價格劃分，以500萬至1000萬元以內組別的買賣登記量的升幅最顯著，由9月的8宗，增加至10月的15宗，增幅為7宗或88%；至於200萬元以下的細價組別，按月亦升8宗或38%、至29宗，成為註冊登記量最多的組別。

中環商廈單位叫價6000萬 呎價2萬

此外，美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，該行獲業主委託代理中環干諾道中21至22號華商會所大廈，低層全層連租約放售事宜，物業面積約2986方呎，以業主意向售價約6000萬元計，意向呎價約2萬元。

另一方面，受將軍澳跨灣大橋即將通車的消息帶動，吸引將軍澳區用家入市車位，該區本月至今暫錄10宗二手車位交投。利嘉閣分區經理蔡庭勇稱，新寶城新錄地庫雙號車位易手，原業主開價180萬元，議價後減價28萬元或逾15%，以152萬元易手、屬市價；原業主2015年以102萬元購入，持貨7年，帳面獲利50萬元或49%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款