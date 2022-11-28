富豪．山峯群山環抱 景致怡人

明報記者 甘潔瑩

攝影 劉焌陶

目前已經屬現樓的富豪．山峯，屬中低密度的設計格局，總共提供136個分層單位，以及24幢洋房，起居環境寧靜怡人。 物業最大亮點，是大部分中高層單位均可觀賞吐露港海景及沙田馬場一帶，景觀開揚；配合周邊九肚山一帶的翠綠山巒，讓住戶如同置身於世外桃源，空氣亦格外清新。

2107方呎現樓示位空間闊落

今次介紹的全新現樓示範單位，為分層大廈第2座7樓B室，實用面積2107方呎，單位原則是4套房連工作間設計，但設計師改動室內佈局，將靠近廳區的一間套房拆掉，擴闊客飯廳的空間感，使廳區更為寬敞。

室內設計另一亮點，是設計師以圓形線條，作為整體設計主軸，融會了家庭客追求家居圓滿的意念；因此，客廳不論天花、地氈、大門、家具以至雕像擺設，也是以圓形作為核心元素，視覺上十分矚目。同時，牆壁選用白金沙雲石，配香檳金不規則紋理牆板，展現豪華大宅氣派。

各分層戶均可分配車位

寢區方面，3間睡房均屬套房設計，當中主人套房牀背選用玫瑰金幾何圖案，顯現出瑰麗典雅而不會過於浮誇的氛圍，感覺愜意。值得留意，主人睡房的大牀末端，擺放一張玫瑰金屬圓形通花藝術長椅，在牀邊透出來的燈光襯托下，突顯出一份高雅感覺。至於另一間套房，景觀以會所泳池為主，配有工作平台；房間內的牆身，用上粗邊有序的玫瑰金屬條紋作裝飾，延續大宅的典雅奢華氣氛。

廚房方面，作為豪宅大單位，空間寬敞兼內籠實用，配備德國知名品牌Miele的多項配套電器，主要包括有酒櫃、雙頭氣體煮食爐、嵌入式咖啡機、抽油煙機、蒸爐、洗衣乾衣機等，讓一家大小可共享入廚樂趣。

富豪．山峯設有樓面約2萬方呎的住客會所，主要設施包括室外泳池、健身室、宴會廳、兒童遊樂室等。另可留意的是，項目提供193個住客車位，每個分層戶平均可分配最少一個車位，而每幢洋房，在地庫設兩個車位，意味車位供應充足。

■有片睇

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