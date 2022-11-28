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黃埔均呎1.28萬 按月挫14%

【明報專訊】近日整體二手成交市况持續低迷，紅磡指標屋苑黃埔花園，11月首22天計，累積錄得約8宗成交（10月全月二手成交為25宗），而黃埔花園本月最新平均實呎為12897元，相對10月平均實呎約14967元，按月下挫約14%。

近期連錄兩宗蝕讓成交

中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園近日錄得2期第18座低層A室易手，屬實用面積389方呎，2房間隔，望內園景，以540萬元成交，實呎13882元；原業主2019年4月以676.8萬元購入，持貨逾3年半，帳面已蝕136.8萬元或20%，如連稅項及其他雜項開支，料有機會實蝕約180萬元或27%離場。

另代理消息稱，黃埔花園4期第3座低層H室，實用面積825方呎，3房戶，新近亦以1045萬元易手，實呎12667元；原業主2018年4月以約1200萬元購入，帳面已蝕約155萬元或12.9%，若連同使費計，料有機會實蝕約222萬元或19%。

駿景園3房13年帳賺逾倍

二手樓價持續下滑，帶動部分屋苑交投回升，其中火炭指標屋苑駿景園，新近連錄4宗獲利二手成交。

中原地產高級營業董事黃澤文稱，駿景園第7座高層C室，實用面積958方呎，3房套房間隔，望園景及山景，原業主叫價1248萬元，最終減價43萬元或3%後，以1205萬元沽出，實呎12578元；原業主2009年6月以588萬元購入，持貨13年，帳面賺617萬元或逾1倍。

另一方面，連接將軍澳和藍田的將藍隧道，快將啟用之際，帶動將軍澳區二手交投。美聯物業區域聯席董事馬立成表示，君傲灣第2座中層C室，實用面積516方呎，2房間隔，望少海景，以785萬元易手，實呎15213元，買家為外區換樓客，以銀行網上估價高逾5%的價格入市；原業主2015年3月以653萬元購入，帳面賺132萬元或20%。

君傲灣2房售785萬 高估價5%

另美聯物業助理聯席董事張國峰表示，將軍澳半新盤海翩滙第5座中層H室，實用面積773方呎，3房套房間隔，原業主叫價1400萬元，減價132萬元或9%後，獲區內換樓客以1268萬元承接，實呎16404元；原業主2016年9月以1049.3萬元購入單位，帳面賺218.7萬元或約21%。

明報記者

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