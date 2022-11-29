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官方樓指首10月挫11% 勢差過海嘯 近5年新低 業界料全年跌15%

【明報專訊】踏入下半年，本港樓市持續下調，據差餉物業估價署（下稱差估署）最新公布，本港私樓售價指數已連跌5個月，且跌幅擴大，10月份指數最新報352.4點，按月跌2.41%，為近4年來最大單月跌幅，並為2017年11月後新低。今年首10個月差估署售價指數已下跌10.54%，勢破2008年金融海嘯全年11.11%的跌幅。業界預期，今年底前售價指數仍會下跌，估計全年跌幅高達15%，即有機會超過2000年科網泡沫爆破的按年跌幅。

明報記者 林尚民

差估署最新公布，10月份售價指數報352.4點，按月跌2.41%，為2018年11月單月下跌3.14%後近4年來最大單月跌幅，而指數亦為2017年11月347.2點後的近5年新低。若對比去年9月份的歷史高峰398.1點，指數則更下跌11.48%。

另對比去年12月的393.9點，數字累計已下跌10.54%，跌幅主要集中於下半年，該指數由6月起已連續下跌5個月，累跌約8.6%，且5個月來跌幅持續擴大，由6月份0.96%，擴大至10月2.41%，並連續3個月跌幅超過2%。

10月挫2.4% 4年來最大跌幅

參考過往數據，本港自1997年回歸以來，全年售價指數跌幅超過10%，只有1998、2000、2002及2008年四次（見圖），其中2008年金融海嘯年，全年跌幅為11.11%，即今年首10個月的跌幅，已追貼金融海嘯2018年全年。另今年全年售價指數下跌幾乎已成定局，換言之，該指數自2009年連升13年後將斷纜。

樓市充斥利淡因素，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，該指數主要反映9月中旬至10月上旬、本港銀行相隔4年首度加息的市況，而11月初本港再隨美國加息四分一厘，料下月公布的11月份售價指數，有機會再錄得2.5%的相若跌幅，全年累計跌幅恐達15%。

2000年科網爆破

樓指跌14.52%

萊坊董事王兆麒亦認為，市場欠缺利好消息，同時受本地及環球經濟前景急速轉差影響，整體市場氣氛疲弱，預計短期內官方指數表現將繼續尋底，全年官方樓價指數跌幅會擴大至15%，明年首季樓價及成交量仍會在低位徘徊。

事實上，本港對上一次錄得約15%的全年樓價跌幅，已經要數到2000年科網泡沫爆破，當時全年售價指數跌幅達14.52%，若今年全年跌幅達15%，將有機會超過2000年的跌幅。

中小型單位售價指數

按年跌11.12%

若以單位類型劃分，10月各類型單位樓價指數全線向下，實用1075方呎或以下的A至C類中小型單位售價指數報354.2點，按月跌2.5%，按年跌11.12%；實用1076方呎或以上的D、E類大型單位則報306.7點，按月跌1%，按年跌8.96%，表現優於大市。另10月私宅租金指數報179.5點，按月升0.28%，按年跌2.6%，今年首10個月，租金累計跌1.75%。

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