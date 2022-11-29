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新港城得寶不足一年呎價跌逾兩成

【明報專訊】今年樓價大幅調整，據中原地產統計，剔除豪宅屋苑後，在112個CCL Mass大型成分屋苑中，今年暫時有73個屋苑的調整呎價跌幅超過一成，所佔比例為65.2%，其中馬鞍山新港城及九龍灣得寶花園今年首11個月樓價就錄得超過兩成跌幅。

港島九龍大型屋苑跌價15%

據中原地產數據，新港城11月平均成交實呎14,434元，較去年12月18,089元累跌20.2%，為CCL成分屋苑中跌幅最大的一個，而得寶花園跌幅則居次，11月平均成交實呎14,733元，較去年12月18447元下跌20.1%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，在加息周期下，樓價跌勢未止，除上述兩個屋苑跌幅超過兩成外，柴灣杏花邨、沙田第一城及屯門市廣場首11個月跌幅亦接近兩成，分別為19.4%、18.9%及18.6%，該三個屋苑11月平均成交實呎分別為13,327元、14,548元及12,225元。黃續指，四區中港島及九龍樓價跌幅達一成半，高於整體大型屋苑樓價CCL Mass的14.3%跌幅，其中港島CCL Mass今年暫時累跌14.9%，九龍CCL Mass累跌15.2%，而新界東CCL Mass則累跌14%，新界西CCL Mass累跌12.7%。

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