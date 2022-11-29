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龍濤花園複式7080萬沽 4年實蝕兩成

【明報專訊】本港樓價已回落至2017年水平，近年入市的業主蝕讓離場已成常態，傳統豪宅區的低密度屋苑亦不例外。市場消息透露，九龍塘窩打老道龍濤花園1個複式戶，實用面積3836方呎，採5房3套間隔，最新以7080萬元易手，實呎18,457元。原業主2018年8380萬元購入，持貨約4年，帳蝕1300萬元或約15.5%，若連使費料實蝕約1810.75萬元或逾兩成離場。

資料顯示，單位原業主為朱嘉文（CHU KA MAN KAREN），與馬萬祺孫兒馬志遠太太、香港保護兒童會籌款委員會前主席馬朱嘉文同名同姓，料為同一人。

樓市回調，有投資者蝕讓套現離場，同時亦有長線投資者趁低吸納入市收租。香港置業首席高級營業經理鄭桂鈺表示，何文田ONE HOMANTIN第3座低層G室，實用面積483方呎2房間隔、望內園景，原業主叫價1300萬元放盤，及後累減440萬元或約34%，以860萬元連租約易手，實呎17,805元。

ONE HOMANTIN 六年實蝕23%

上述單位買家為長線投資者。原業主2016年以,056.4萬元一手購入，持貨6年，近日需套現處理生意沽出單位，帳蝕196.4萬元或約18.5%；若連使費計，料原業主是次實蝕逾244.6萬元離場，實際蝕幅約23%。據悉，單位現有租約月租約2.08萬元，實用呎租43元，租金回報料約2.9厘。

其他大型上車屋苑樓價持續回調。美聯分行市務經理陳偉健表示，港鐵葵芳站上蓋新葵芳花園，位於E座中高層01室，實用面積418方呎，以498萬元獲上車客承接，實呎11,914元，做價重返屋苑2017年同類單位水平。原業主2015年初438萬元購入，持貨逾7年，帳面獲利約60萬元或約14%。

新葵芳花園售498萬 重返2017年

另外，中原地產副分區營業經理李建華透露，荃灣海濱花園2座高層E室，實用面積419方呎，2房間隔，以474萬元沽出，實呎11,313元，做價重返2017年屋苑同類單位水平。

原業主2008年2月150萬元買入，持貨約14年，帳面大幅獲利324萬元或2.2倍。

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