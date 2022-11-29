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蔚藍東岸破兩個月冰封 兩房1187萬沽

【明報專訊】保利置業（0119）及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，近日起接受認購登記之際，另一內房五礦地產（0230）發展、樓花期尚餘約4個月的油塘蔚藍東岸，新錄2個月以來首宗成交。

成交紀錄冊顯示，蔚藍東岸5座29樓F室，實用面積520方呎，採2房連梗廚房間隔，向南、料望三家村避風塘海景，以1187.14萬元售出，實呎22,830元。

實用520呎 呎價22830元

至於朗譽則由上周五公布首批128伙價單後，開始接收認購登記，市場消息指，項目4日來收約100票。市况淡靜，個別新盤新增折扣後錄得成交。

恒地（0012）旗下、樓花期長約18個月的大角嘴利奧坊．壹隅，上周新增1%直減折扣及現金回贈優惠後，昨日開展新一輪銷售，即日沽出3伙、吸金逾2179萬元。

利奧坊．壹隅最新售出單位包括第1座27樓M室、25樓L室、7樓H室，單位實用面積267至383方呎，成交價558.22萬至978.82萬元、實呎20,829至25,557元。

薈藍撻訂貨加價兩成重推

加息陰霾下，新盤市場續有買家撻訂離場。新世界（0017）旗下、因建築質量出問題而正拆卸重建的大圍站柏傲莊III，單計11月已錄得約45宗取消交易個案，而本月25日一天內更新增9宗買家「棄船」離場，9伙涉總值逾1.23億元。

不過，有新盤撻訂貨加價重推。宏安地產（1243）發展、近日陸續入伙的青衣薈藍再錄買家撻訂離場。成交紀錄冊顯示，原於去年8月以442.7萬元售出的7樓A03室，屬實用203方呎開式戶，最新顯示已終止買賣合約，料買家撻訂離場，將被發展商沒收10%訂金、涉約44.27萬元。發展商同日更新價單及銷售安排，將上述單位加價重推。

柏傲莊III單日9宗撻訂

據已更新的價單1B號，上述單位由原定價503.1萬元，加價107.3萬元至610.4萬元，加幅達21%。

發展商維持最高5%直減折扣，單位最新折實價518.84萬元，折實實呎25,559元，而該單位將於本周五起重售。

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如欲觀看朗譽示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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