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鄧成波家族3.88億放售菁雋商場

【明報專訊】已故「舖王」鄧成波的家族成員，近年接連放售物業，戴德梁行指，該家族放售屯門菁雋基座商場連車位，意向價3.88億元，扣除市值約3500萬元的車位部分，商場呎價約9176元。

戴德梁行資本市場部執行董事葉健均表示，商場位於項目地下至2樓，建築面積逾38,466方呎，其中商場面積35,562方呎，3個地舖面積約2904方呎，另有47個私家車位及5個貨物起卸位。業主曾接獲不少機構如特色餐飲、健身室、室內高爾夫球場，以及兒童遊樂場等查詢租務事宜，預計全數租出後，租金回報料高於5厘。

般咸道舊樓放售 市值1.42億

另外，政府早前提出建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上而少於70年的私人樓宇門檻，由八成業權降至七成，吸引業主放售物業。中原（工商舖）商舖部副分區營業董事周佩珊表示，西半山般咸道35號，涉及地下連地庫、1樓及2樓，佔全幢約76.9%業權份數，現放市場上放售，物業地下及地庫面積同約1600方呎，1樓及2樓面積則均約1115方呎，合共提供樓面面積約5430方呎，物業以交吉形式出售。據知，項目市值約1.42億元，平均呎價2.62萬元。周氏稱，物業現為一幢樓高4層的二戰前西式建築物，地盤面積1648方呎，於2011年3月22日列為二級歷史建築。

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