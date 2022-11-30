天水圍未補價居屋本月交投飈2倍 屏欣苑4年升值九成 業界：白居二短期撐起樓市

明報記者 容婌維

中原地產分行經理何家樂表示，天水圍本月多個居屋獲買家入市，當中以屏欣苑佔最多、錄約23宗，包括B座高層16室，實用面積447方呎，2房間隔，附設企理裝修，最新以435萬元未補價易手，實呎9732元。原業主2018年11月225.59萬元向房委會買入，持貨約4年，帳面獲利209.41萬元或93%。

至於跨灣大橋快將通車的將軍澳，本月全區亦暫錄27宗未補價居屋成交。世紀21物業分行經理魏仕良表示，將軍澳廣明苑C座中層10室，實用面積601方呎，3房間隔，以410萬元未補價易手、實呎6822元。原業主1998年123萬元向房委會購入，帳面獲利287萬元或約2.3倍。

彩興苑10日5宗「白居二」成交

另外，鄰近港鐵彩虹站的彩興苑，近日交投亦加快。美聯物業營業經理李志雄表示，彩興苑最近10日連錄5宗「白居二」成交，當中A座中層07室，實用面積368方呎，2房間隔，以430萬元易手，實呎11,685元。原業主2019年5月293萬元向房委會購入，持貨逾3年半，帳面獲利137萬元或約47%。李補充，彩興苑樓齡僅約4年，今年屋苑單位額印陸續鬆綁，加上可以做九成按揭、供款期亦可長達25年，吸引「白居二」客捧場。

綠表客「FULL PAY」280萬入市龍門居

另外，有綠表客「FULL PAY」 （未有承造按揭、一次過付清樓價）入市屯門龍門居未補價單位。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，龍門居15座中層A室，實用面積431方呎，2房間隔、望河景，獲區內綠表客「零議價」斥280萬元「FULL PAY」未補價承接，實呎6497元，屬市價水平。原業主1998年約69.6萬元向房委會購入，帳面獲利210.4萬元或逾3倍。

事實上，「白居二」申請早於今年2月截止，房委會當時截收11.7萬份白居二申請表，以4500個配額計，超額25倍。房委會早前已向中籤者發出批准信，中籤者憑信件在6周內申請購買資格證明書，並於證明書簽發日期起計12個月內購買未補價單位。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近日房委會發放「白居二」購買證，卻遇上樓市回調，部分買家出動「執平貨」，帶動交投量急增；但他認為，交投量急增僅屬初期現象，料買家入市步伐將陸續放緩。他續稱，「白居二」買家一般購入單位作自住，不太受近期樓市利淡因素影響，個別屋苑亦有可能在逆市下錄得高價成交。