moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

天水圍未補價居屋本月交投飈2倍 屏欣苑4年升值九成 業界：白居二短期撐起樓市

【明報專訊】今年「白居二」4500個中籤者，近日陸續取得資格證明書，本月起開始入市，帶動近期低迷的樓市交投，當中銀碼較細的天水圍區，本月暫錄約46宗未補價居屋成交，料創去年8月後未補價居屋市場交投量新高，除較上月約15宗急升逾兩倍外，更佔區內本月約74宗二手成交（包括私人屋苑）逾六成，其中區內屏欣苑有2房戶於4年內升值逾九成，似乎未受近月樓市大吹淡風的影響。業界預期，「白居二」客短期勢將撐起二手樓市。

明報記者 容婌維

中原地產分行經理何家樂表示，天水圍本月多個居屋獲買家入市，當中以屏欣苑佔最多、錄約23宗，包括B座高層16室，實用面積447方呎，2房間隔，附設企理裝修，最新以435萬元未補價易手，實呎9732元。原業主2018年11月225.59萬元向房委會買入，持貨約4年，帳面獲利209.41萬元或93%。

至於跨灣大橋快將通車的將軍澳，本月全區亦暫錄27宗未補價居屋成交。世紀21物業分行經理魏仕良表示，將軍澳廣明苑C座中層10室，實用面積601方呎，3房間隔，以410萬元未補價易手、實呎6822元。原業主1998年123萬元向房委會購入，帳面獲利287萬元或約2.3倍。

彩興苑10日5宗「白居二」成交

另外，鄰近港鐵彩虹站的彩興苑，近日交投亦加快。美聯物業營業經理李志雄表示，彩興苑最近10日連錄5宗「白居二」成交，當中A座中層07室，實用面積368方呎，2房間隔，以430萬元易手，實呎11,685元。原業主2019年5月293萬元向房委會購入，持貨逾3年半，帳面獲利137萬元或約47%。李補充，彩興苑樓齡僅約4年，今年屋苑單位額印陸續鬆綁，加上可以做九成按揭、供款期亦可長達25年，吸引「白居二」客捧場。

綠表客「FULL PAY」280萬入市龍門居

另外，有綠表客「FULL PAY」 （未有承造按揭、一次過付清樓價）入市屯門龍門居未補價單位。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，龍門居15座中層A室，實用面積431方呎，2房間隔、望河景，獲區內綠表客「零議價」斥280萬元「FULL PAY」未補價承接，實呎6497元，屬市價水平。原業主1998年約69.6萬元向房委會購入，帳面獲利210.4萬元或逾3倍。

事實上，「白居二」申請早於今年2月截止，房委會當時截收11.7萬份白居二申請表，以4500個配額計，超額25倍。房委會早前已向中籤者發出批准信，中籤者憑信件在6周內申請購買資格證明書，並於證明書簽發日期起計12個月內購買未補價單位。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近日房委會發放「白居二」購買證，卻遇上樓市回調，部分買家出動「執平貨」，帶動交投量急增；但他認為，交投量急增僅屬初期現象，料買家入市步伐將陸續放緩。他續稱，「白居二」買家一般購入單位作自住，不太受近期樓市利淡因素影響，個別屋苑亦有可能在逆市下錄得高價成交。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款