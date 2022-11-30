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十大屋苑本月逾150宗 太古城佔26宗彈六成

【明報專訊】經濟前景未明朗，加上市場上部分移民盤及低市價放售盤，陸續被市場消化，二手市場臨近年底交投持續低迷。綜合市場資訊，本月截至昨日，本港十大屋苑成交量暫錄151宗，較10月171宗回落約12%，料最終接近上月水平，並為連續第7個月不足200宗水平，成交量跌幅最大屋苑為東涌映灣園，僅錄3宗，按月跌73%。不過，鰂魚涌太古城交投則逆市回升63%至26宗。

連續7個月不足200宗

此外，十大屋苑平均成交呎價亦近全數下跌，其中鰂魚涌康怡花園跌幅最大，均呎按月跌約12%至13,603元。

中原地產區域營業經理王秀芬表示，太古城上半月錄5宗成交，下半月因業主減價，令成交量回升，其中位於彩天閣高層E室，實用面積760方呎，3房1套間隔，以1340萬元易手，實呎17,632元。原業主2003年318.8萬元買入，帳面升1021.2萬元或3.2倍。

美孚新邨再錄不足500萬元低價成交。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，位於百老匯街53號頂層戶，不設升降機，實用面積556方呎，2房間隔，以498萬元易手，實呎8957元。原業主2011年約350萬元購入，帳面賺約148萬元或約42%。

AVA 61一房380萬沽

5年實蝕25%

曾為「上車恩物」的納米樓，近期頻現蝕讓。鴻發地產物業營業總經理梁文楓表示，深水埗AVA 61低層A室，實用面積232方呎，1房間隔，以380萬元沽出，實呎16,379元，見屋苑二手呎價新低，並為同類1房做價新低，暫為屋苑最大宗蝕讓個案。原業主2017年484萬元一手買入，連使費料實蝕約120萬元或約25%。

中原副區域營業經理王勤學稱，元朗尚悅‧方低層G室，實用面積210方呎，開放式間隔，以310萬元成交，實呎14,762元，成交價見屋苑二手新低，亦為屋苑二手呎價首次跌穿1.5萬元水平。原業主2017年334.3萬元一手購入，帳面蝕約24.3萬元或7%，連使費計料實蝕約30萬元或9%。

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