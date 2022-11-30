禮頓山4房戶 連車位9500萬沽

原業主為《成報》創辦人何氏家族

市場消息稱，禮頓山5座高層B室，實用面積1724方呎，4房雙套間隔，最新連車位以約9500萬元售出，實呎55,104元，成交價較今年初「工廈大王」楊耀松家族成員以1.02億元所購入同座、同面積高層A室連一個車位，低約700萬元或近7%。資料顯示，物業原由成報投資有限公司持有，公司董事包括《成報》創辦人兼社長何文法兩名千金何卓慧及何卓智，該公司2007年3650萬元購入，持貨約15年，帳面獲利5850萬元或1.6倍。

嘉蘭閣複式2408萬沽 4年實蝕15%

市場消息稱，嘉蘭閣頂層複式連天台單位，實用面積1322方呎，原叫價2800萬元，最新以2408萬元售出，實呎18,215元，原業主2018年2650萬元購入，持貨約4年，帳面蝕242萬元，連使費計料實蝕逾400萬元或約15%。

豪宅租務方面，美聯物業助理營業董事葉志偉表示，薄扶林貝沙灣1期2座高層B室，實用面積約1365方呎，3房1套間隔，享海景，最新以月租6萬元連1個車位租出，實用呎租約44元。業主2015年2月以2850萬元買入，租金回報約2.5厘。