海富中心低層易手 5年實蝕四成半

【明報專訊】受疫情及經濟因素影響，近年核心區甲級商廈身價大跌，有業主大幅蝕讓離場。市場消息稱，金鐘海富中心2座一個單位，新近以約2000萬元售出，原業主持貨約5年多，連使費料實蝕逾1400萬元或約45%。