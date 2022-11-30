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LARCHWOOD加推20伙 削優惠變相加價 個別定價貴17%

【明報專訊】新盤市况淡靜，惟個別發展商卻逆市提價加推。宏安地產（1243）旗下、樓花期約17個月的大角嘴LARCHWOOD，昨日加推價單5號共20伙，除最高直減優惠由原先15%大減至2.5%外，以定價計，個別單位加價約17%。發展商同時上載銷售安排，周六起發售該20伙。

LARCHWOOD新推出的20伙單位，實用面積202方呎至250方呎，涵蓋開放式至1房間隔，定價541.2萬至747.2萬元，實呎26,792元至30,726元；以最高2.5%折扣計，折實價由527.7萬至728.5萬元，折實實呎26,124元至29,956元，折實平均實均呎27,880元，較上一張價單25,238元高出超過一成。宏安地產執行董事程德韻表示，旗下青衣薈藍銷售已接近尾聲，參考LARCHWOOD與薈藍屬同類產品，且位於市區，故集團對LARCHWOOD有一定信心，今次加推單位是按集團推盤步伐。

一手成交方面，長實（1113）及新地（0016）合作、樓花期尚餘約16個月的屯門青山公路飛揚第1期，昨售出1座22樓D室，實用面積282方呎，1房間隔，另連236方呎天台，成交價525萬元、實呎18,617元。

柏傲莊III周一錄6伙取消交易

新世界（0017）、港鐵（0066）去年因建築質量出問題而宣布拆卸重建的大圍站柏傲莊III，周一再有6伙取消交易，去年6月成交價由769.6萬至1831.2萬元，合共涉及約7700萬元，連同該6宗個案，柏傲莊III本月迄今已錄得約52宗取消交易，而由去年8月至今，累錄約362宗，佔已售單位845伙近43%，相關取消交易單位涉銷售總額約57億元。

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