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上月樓宇買賣登記3730宗 4年新低 持牌代理9個月減逾千人 15個月最少

【明報專訊】近月樓市持續疲弱，綜合代理根據土地註冊處資料統計，上月整體樓宇買賣登記（包括住宅、車位、工商舖等）僅3730宗，見4年新低，有關數字主要反映10月中旬至11月上旬市況。樓市交投急跌下，各大代理行近月亦先後宣布縮減人手及分行數目。地產代理監管局最新資料顯示，截至上月底，持牌代理總數達41,239人，不但見15個月新低，更較今年2月歷史高峰減少逾千人。

明報記者 容婌維

上月整體樓宇買賣合約登記僅錄約3730宗，涉及登記金額約303.86億元，較10月4443宗及327.64億元，分別下跌16.7%及7.9%。參考近年數據，上月宗數屬2018年12月3027宗後近4年新低，成交金額則為2020年1月280.3億元後近3年新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，市場缺乏利好消息，令整體樓市買賣持續淡靜，惟樓價累積跌幅已逾一成，部分購買力開始積極覓盤，料稍後公布的12月買賣登記量，將有望低位反彈，暫時終止連月跌勢。

業界料12月買賣登記量或反彈

發展商近月亦放慢推盤步伐，拖累11月一手私宅買賣登記量按月急跌47%，僅錄341宗登記，為近7個月新低；期內登記金額約47.64億元，按月挫32%。二手住宅準買家入市動力亦薄弱，上月二手私宅買賣登記按月微跌2%，僅錄2061宗登記，連續5個月於2000宗水平徘徊；至於月內登記總值則按月升一成，錄得195.64億元。

持牌人數減250人 8個月最大跌幅

物業交投量急跌，各代理行近期已多次指將縮減人手及部分分行。截至上月底，持牌代理總數為41,239人，見約15個月新低，按月減少250人或0.6%，屬今年3月按月減少392人或約0.9%後，近8個月來按月最大跌幅。若與今年2月錄得的歷史高位42,408人比較，持牌代理人數9個月內更累跌1169人，跌幅約2.7%。持牌代理中，地產代理（個人）牌照有18,859人，較10月錄18,952人減少93人，結束兩個月升勢。至於地產代理（公司）牌照由10月的3939個減少2個，至最新3941個，減幅約0.05%。另外，反映地產代理分行數目的營業詳情說明書數目，最新報7167份，按月減少12份或0.2%。

事實上，四大代理行上月已透露縮減規模計劃。中原創辦人施永青曾表示，希望只保留中原在本港約470間分行中的一半，料關閉逾200間分行。美聯由今年8月起已縮減前線員工人數，由原先約5300人下調至約4700人，自然流失約一成人手，其間亦有20餘間分店不續租離場。

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