高爾夫‧御苑蝕三成 歷來最大損手 半新盤連錄大幅蝕讓 啟岸一房戶3年輸110萬

明報記者 容婌維

上述單位為高爾夫．御苑7座中層E室，實用面積372方呎，1房間隔，今年8月起叫價638萬元放盤，及後累減118萬元或約18%，最終以520萬元易手，實呎13,978元。原業主2017年684.23萬元一手購入，持貨約5年，帳面蝕164.23萬元或約24%；若連使費計，料原業主需實蝕逾195萬元或近三成，屬屋苑歷來最大宗蝕讓成交。

一房520萬易手 實呎失守1.4萬

據代理數據顯示，連同上述成交，高爾夫．御苑入伙至今，約3年來共錄約18宗二手成交中，近乎全數屬蝕讓或平手離場個案，帳面蝕幅介乎1%至24%。事實上，高爾夫．御苑2017年打着古洞北新發展區概念登場，首批折實均呎達1.6萬元，一度創新界北新高，項目曾不乏富豪捧場。資料顯示，一名趙姓神秘富豪，過去先後共斥近4.5億元，向發展商購入該屋苑29伙，涵蓋分層戶及獨立洋房。

另外，去年才入伙的紅磡啟岸，亦錄得大宗二手蝕讓個案。世紀21領先助理董事譚征表示，啟岸低層B5室，實用面積268方呎，1房間隔，以488萬元易手，實呎18,209元。原業主2019年579.32萬元一手購入，帳蝕91.32萬元或約16%，若連使費計，料原業主需實蝕逾113.5萬元或近兩成，為屋苑歷來最大宗蝕讓成交。

薈蕎開放式戶蝕近百萬離場

樓齡約4年的大圍薈蕎，新錄本月首宗成交。中原地產區域營業董事黎宗文表示，薈蕎1座中層D3室，實用面積252方呎，開放式間隔，以413.8萬元易手，實呎16,421元。原業主2017年約492.3萬元一手購入，帳蝕78.5萬元或約16%；連使費計，則料實蝕逾97.4萬元或約兩成離場。

大型屋苑亦有業主損手近兩成離場個案，美聯分行助理聯席董事許奕俊表示，青衣灝景灣2座高層H室，實用826方呎，3房1套間隔，以1260萬元易手，實呎15,254元。原業主2019年以1446萬元購入，3年額印期滿轉手，帳蝕186萬元或13%；連使費料實蝕逾270萬元或近兩成。