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雲叠3房430萬未補價沽 32年升值7.5倍

【明報專訊】「白居二」買家取得購買證後陸續入市，令居二市場交投持續暢旺。當中不乏一手業主大賺離場個案。中原地產區域營業董事黎宗文表示，大圍雲叠花園剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄3座高層D室，實用面積593方呎，3房間隔，新近以430萬元未補價易手，實呎7,251元。原業主早於1990年以50.8萬元向房委會購入，持貨約32年，現帳面獲利379.2萬元，單位期內升值約7.5倍。

「白居二」客408萬入市青俊苑

2017年入伙的青衣青俊苑，新近有剛取得購買證的「白居二」買家，議價數小時後即日入市。利嘉閣地產分行經理梁均耀表示，屋苑B座低層2室，實用面積438方呎2房戶、望內園景，原業主叫價460萬元，獲居二客議價數小時後，即日以408萬元未補價承接、實呎9315元。原業主2017年斥231.9萬元向房委會購入，持貨約5年，帳面賺176.1萬元或約76%。

宏富苑兩房368萬沽 5年升六成

同為2017年推售的新居屋、元朗宏富苑亦錄二手成交。美聯分行助理區域經理張國成表示，屋苑低層11室，實用面積443方呎，2房間隔，「白居二」客近日取得購買證後即入市，以368萬元購入2房單位，實呎8,307元，呎價見屋苑新低。原業主2017年230萬元向房委會購入，持貨約5年，帳面獲利約138萬元或約六成。

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