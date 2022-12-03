雲叠3房430萬未補價沽 32年升值7.5倍

「白居二」客408萬入市青俊苑

2017年入伙的青衣青俊苑，新近有剛取得購買證的「白居二」買家，議價數小時後即日入市。利嘉閣地產分行經理梁均耀表示，屋苑B座低層2室，實用面積438方呎2房戶、望內園景，原業主叫價460萬元，獲居二客議價數小時後，即日以408萬元未補價承接、實呎9315元。原業主2017年斥231.9萬元向房委會購入，持貨約5年，帳面賺176.1萬元或約76%。

宏富苑兩房368萬沽 5年升六成

同為2017年推售的新居屋、元朗宏富苑亦錄二手成交。美聯分行助理區域經理張國成表示，屋苑低層11室，實用面積443方呎，2房間隔，「白居二」客近日取得購買證後即入市，以368萬元購入2房單位，實呎8,307元，呎價見屋苑新低。原業主2017年230萬元向房委會購入，持貨約5年，帳面獲利約138萬元或約六成。