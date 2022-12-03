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CCL兩月累跌近7% 連續兩周低於160點

【明報專訊】本季樓市氛圍持續淡靜，樓價下滑為近期常態，最新公布的中原城市領先指數CCL報159.16點，按周跌0.38%，繼上周後續維持重返2017年10月水平，連跌8周，即約兩個月累跌共6.72%；CCL已連續兩周低於160點，今年計累跌13.76%，估計明年新春前後CCL將下試144點，現距離目標差15.16點或9.53%。

大型屋苑樓價 九龍新界跌港島回升

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報158.80點，重返2017年4月水平，按周跌0.48%；CCL（中小型單位）報157.24點，重返2017年5月水平，按周跌0.49%；不過，CCL（大型單位）最新報168.45點，重返2018年2月水平，按周升0.10%，連跌兩周後回穩。

分區方面，呈3區跌1區升格局，當中新界東CCL Mass、新界西CCL Mass，按周分別跌1.91%和1.65%。至於市區，九龍CCL Mass按周跌0.32%；港島CCL Mass 按周卻升1.38%，連跌2周後單周回升。是次公布的CCL數據，具體反映10月31日至11月6日的成交市况。

另外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，樓價下調吸引準買家出動睇樓，周末兩日全港50個指標屋苑，共錄得1245組客戶預約睇樓，按周增加2%，連續三周上升。

周末預約睇樓量連升三周

若按地區劃分，港島、九龍及新界三區指標屋苑的周末預約睇樓量，以新界區按周升幅較大，該區21個指標屋苑本周末暫錄595組客預約睇樓，按周升2.6%。另外，九龍區21個指標屋苑本周末暫錄455組客預約睇樓，按周升2.2%；至於港島8個指標屋苑，周末暫錄195組客戶預約睇樓，與上周持平。

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