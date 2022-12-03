大學閣4房大宅招標6500萬沽

【明報專訊】12月樓市暫未見回勇，綜合市場資訊，過去兩日新盤市場累積錄約10宗成交、同期則錄約4宗取消交易或撻訂個案。雖然市况淡靜，但豪宅仍具承接力，華懋已屆現樓的西半山大學閣，透過招標售出第1座7樓A室，實用面積1584方呎4房戶，成交價6500萬元，實呎4.1萬元。大學閣去年10月推出至今累售14伙，吸金約12億元。