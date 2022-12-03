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大學閣4房大宅招標6500萬沽

【明報專訊】12月樓市暫未見回勇，綜合市場資訊，過去兩日新盤市場累積錄約10宗成交、同期則錄約4宗取消交易或撻訂個案。雖然市况淡靜，但豪宅仍具承接力，華懋已屆現樓的西半山大學閣，透過招標售出第1座7樓A室，實用面積1584方呎4房戶，成交價6500萬元，實呎4.1萬元。大學閣去年10月推出至今累售14伙，吸金約12億元。

其他一手成交主要來自九龍，包括嘉華（0173）已屆現樓的啟德嘉峯匯，透過招標連售2伙，吸金3978萬元。

其中第2A座36樓B室，實用面積765方呎3房連儲物房戶，成交價2018萬元，實呎26,379元。

維港1號短期發收樓通知

啟德同區新盤、中海外（0688）跑道區維港1號，新近獲批滿意紙，成跑道區首個落成入伙住宅。中海外地產董事總經理游偉光表示，維港1號短期內向買家發出收樓通知書。項目去年夏天推出至今累售592伙，佔全盤1059伙約56%，套現逾68億元；配合維港1號入伙，城巴在啟德開辦全新全電能巴士22X線（循環線），方便區內居民出入。

HENLEY II將推10伙招標

恒地（0012）啟德THE HENLEY II則上載新銷售安排，下周三起推出10伙分布於第1座23樓至37樓、實用面積888方呎的A室招標，全屬3房戶，截標日期為明年6月13日。

另外，內房五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸，以1602.56萬元新近售出第2座12樓E室，實用面積681方呎3房戶，實呎23,532元。

至於12月錄得的4宗新盤取消交易或撻訂，2宗來自新世界（0017）大圍站柏傲莊III，相關單位去年6月成交價991.1萬至1728.4萬元；項目去年8月至今累錄約368宗同類取消交易，佔已售單位845伙近44%，涉銷售總額約57.8億元。

此外，新地（0016）元朗Grand YOHO第2期亦錄撻訂，成交紀錄冊顯示，2018年8月以1451.9萬元售出的第5座49樓B室，實用面積724方呎3房戶已撻訂，料買家遭沒收至少5%訂金涉約73萬元。

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