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登打士廣場三層1.2億易手 呎價1.3萬

【明報專訊】工商舖市場淡靜，有投資者積極沽貨，另亦有投資者尋寶「撈筍盤」。資料顯示，由資深投資者、裕泰興家族成員羅守輝或旗下公司TOYOMALL持有的旺角登打士廣場1至3樓全層，面積合共約9,072平方呎，於上月10日連租約以1.1868億元易手，呎價13,082元。買家為PROPERTY GAMMA LIMITED，公司董事為葉志文。

羅守輝持貨18年勁賺近2倍

資料顯示，羅守輝等2004年4000萬元購入登打士廣場1至3樓樓上舖，持貨18年，帳面獲利7868萬元或近2倍。據悉，現時由食肆以54.3萬元承租，2024及2025年分別加租至60.8萬及62.8萬元，租金回報約5.43至6.28厘。

買家年初購長沙灣工廈 申活化

買家熱衷於物業投資，今年1月曾透過另一公司PROSPER WAY LIMITED，以9.65億元購入長沙灣青山道550至560號恆發工業大廈全幢，並隨即向城規會申請活化及放寬地積比至14.4倍，重建發展一幢樓高27層的新型工廈，以樓面約22.8萬方呎計，每方呎樓面地價4,231元，而有關申請已在2021年4月獲批。

另一方面，利嘉閣（工商舖）地產聯席董事陳國基表示，獲委託放售中環環球大廈一個面積1941方呎的單位，業主連租約以5,500萬元放售，即呎價約2.83萬元，叫價接近7年前水平。

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