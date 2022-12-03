西寧街地中標價 高次標近7%

【明報專訊】地政總署上月初公布以逾4.392億元、每方呎樓面價約9500元，將港島堅尼地城西寧街小型地皮批予興曄發展，相關呎價創港島官地2014年4月後新低；該署昨日以不記名方式，公布餘下8間財團入標價，當中次標出價為4.115億元，意味中標發展商勝次標約6.7%。興曄發展主要從事物業發展，是次為公司在港投得的首幅官地。
上述地皮當時合共接獲9份標書，據地政總署資料，地皮出價介乎2.81億至4.39299億元，即每呎樓面地價約6077元至9500元；意味中標價比其他財團出價高約6.7%至56%。是次其他入標財團包括鷹君（0041）、信置（0083）、長實（1113）、富豪酒店（0078）及百利保（0617）、嘉華（0173）、佳明（1271）等。資料顯示，地皮指定作非工業用途，若作私宅用途，最高可建樓面約4.6萬方呎。若作非工業用途，最高樓面則按照賣地條件中的相關特別條件計算。
另重量級住宅地皮、位於啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤用地，將在本月16日截標，據賣地章程顯示，該地皮亦引入限呎條款，即單位實用面積最少由280方呎起。綜合市場人士估計，地皮估值約127.6億至156億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.1萬元。