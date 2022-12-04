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白居二成交增 天富苑395萬沽

【明報專訊】受惠新一批白居二出籠，各區居屋成交顯著增加，個別白居二的中籤者更是「即睇即買」。祥益地產高級分行經理林家倫表示，房委會批出新一批白居二名額後，天水圍在過去3天已錄得5宗白居二入市個案，其中一宗為天富苑L座低層1室，屬實用650方呎3房戶，單位附企理裝修，原業主早前在居二市場以420萬元放售，獲白居二中籤者垂青，更即睇即買，雙方議價以395萬元（未補地價）後易手，減價25萬元或6%易手。原業主2010年以綠表約84萬元購入，持貨12年，轉手帳賺311萬元或3.7倍。

廣明苑330萬易手 24年升值2.9倍

另將軍澳區亦連環錄白居二入市個案，世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳廣明苑錄白居二入市個案，單位為廣新閣（G座）中層14室，實用面積433方呎，2房戶單車館公園景。他透露，原業主在今年4月起放售，當時叫價410萬元（未補地價），因放售逾半年仍未獲承接，近期將叫價調低至345萬元（未補地價），近日放盤單位獲洽詢，議價後以330萬元（未補地價）易手，累積減價80萬元或20%，實呎7,621元。原業主在1998年在居二市場以85萬元購入，持貨24年，帳面獲利約245萬元，物業升值約2.9倍。

私樓市場則續低價成交，美聯物業區域經理黃少明透露，將軍澳新都城2期一個套3房單位，最新以753萬元易手，屬於同類單位近6年新低價。該單位為新都城2期5座中層B室，實用644方呎，3房連套房間隔，原業主約在兩周前以870萬元放盤，最新以753萬元售出，劈價117萬元或13%易手，實呎11,693元。原業主早在2010年3月以393萬元，即使大幅減價帳面仍獲利360萬元，物業逾12年升值92%。

一手市場方面，市場焦點在今日進行首輪銷售、由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘朗譽，項目昨午截票，據悉收到166張登記認購，以首輪銷售128伙計即獲超額認購。項目未有分組進行揀樓，每名買家最多可選購3伙。

朗譽今開售 截收166票錄超購

朗譽首輪推售的128伙，包括17個開放式戶、41個1房戶、67個2房戶、及3個3房戶，扣除最高15%折扣後，單位折實價413.95萬至1338.68萬元、折實實呎15,860至19,484元，整批折實均呎17,938元。

[香港地產]

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