掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%

翻查資料，漢榮書局由石景宜創立，屬石家的家族生意，一直由石景宜夫婦及其三兄弟的夫婦，全家一同打理。石景宜夫婦及兩名兒子早在1960年代於街邊擺賣二手書，後來一家人儲夠本錢，購入旺角商舖自用。石漢基表示，現時主要出版商倉庫均設於內地，但目前廣東一帶疫情嚴重，亦未知明年會否完全受控，屆時運輸未知會否受影響，為免出現「交不到書」予學生，破壞公司數十年來建立的商譽，故決定結束營業。

業界料老店二三代寧將舖出租出售

石又稱，疫情下生意盈利比例低至不足10%，而近年本港出生率持續減少，亦出現移民潮，推算未來本港在學人數將大減，生意難有大幅增長，加上電子授課變得普及，無論學生及學校已接受了電子課本，「現時大學已經可以不用教科書，相信未來會發展至中小學」，故生意亦變得難做。他估計，受俄烏戰事影響，油價上升，明年運費將再升兩三成，大大增加經營成本。

中原工商舖董事總經理潘志明表示，疫情下不少經營數十年的「老店」，到第二代、第三代接手，均認為「老店」業務狹窄，多選擇結束家族生意，寧願把有關舖位出租或出售，以該筆資金另作投資。

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