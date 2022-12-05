12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙

佔朗譽首輪賣128伙不足一成

由2座物業組成，共提供634伙的油塘朗譽，上月25日公布首張價單，推出首批128伙折實均呎17,938元，是為近2年來首批折實均呎最低的市區新盤，而開放式單位折實入場費413.95萬元，亦為區內近4年最低入場費新盤。不過，自項目推出以來反應慢熱，僅收逾160票。據成交紀錄冊資料顯示，朗譽昨日推售的128伙，即日只售出10個單位，當中9名買家選用建期或輕鬆建期付款，只有1名買家選用即供計劃，該10個單位成交價由461.29萬至905.36萬元，成交實呎17,653至19,632元，全數10伙總套現約6781萬元。

本季新盤首輪開售均表現慢熱

今次售出之單位，最平一伙為實用261方呎的1座17樓B室開放式單位，買家以建築期付款，成交價461.29萬元，實呎17,674元，最高成交價則為實用474方呎的1座16樓A室，屬兩房間隔，輕鬆建期成交價905.36萬元，實呎19,100元。另呎價最平單位則為實用331方呎的1座6樓C室一房戶，建期成交價584.31萬元，實呎17,653元，而呎價最貴單位則屬實用312方呎的2座15樓D室一房戶，建期成交價612.52萬元，實呎19,632元。

事實上，今季市場主要有5個新盤推出，其中3個屬市區盤，銷情均未見突出，如萬科香港旗下鄰近深水埗港鐵站的醫局街連方I，上月12日首輪銷售30個單位，即日售出約7伙，佔比約23%，而恒地（0012）紅磡必嘉坊．迎匯，上月18日進行首輪銷售，推出的23個單位，亦僅售出約3伙，佔比約13%。

[香港地產]