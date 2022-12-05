明報記者 文淑儀

攝影 賴俊傑

泓碧提供13幢洋房，以歐洲豪邸建築風格為主調，屬2層至3層高設計，實用面積介乎3310至5289方呎，涵蓋4房4套至5房5套間隔，全附設私家花園連游泳池。自2010年11月起，項目已累沽530伙。

採歐洲豪邸建築風格

今次介紹的經改動連裝修現樓示範洋房16號屋，實用面積3593方呎，4房4套連工人套房間隔，連397方呎平台、1452方呎花園、927方呎天台及3個車位。

洋房屬兩層高設計，以白色及溫暖色調貫徹室內，配合柔和燈光，令屋內感覺典雅。打開雙重大門後，玄關設有弧形半通透玻璃吊掛式屏風，可提升住戶私隱度。客、飯廳貫通卡其色皮及淺色木飾面，營造溫暖氣氛。廳區配合4.5米特高樓底設計，空間感十足；飯廳擺放10人圓形飯桌，並懸掛以白色薄片金屬排列的吊燈；客廳位置擺放米色梳化，並放置不同畫作，藝術氣息濃郁。

擁逾千呎花園 設私家泳池

客廳設趟摺式玻璃幕門，連接逾千方呎私人花園，採光度充足。花園設有私家泳池，同時備有戶外餐桌椅，讓戶主可以一邊與親友餐聚，一邊欣賞開揚吐露港景致。連接客廳的一間套房改為書房，並設有電動趟門分隔廳房，除可以靈活使用空間，亦可增加廳區空間感。

屋內設有升降機直達各層，往上一層可到達寢區，設有主人套房及另兩間套房；其中主人套房空間闊落，中央擺放雙人大牀後，仍可三邊落牀，同時配有步入式衣帽間，有充裕空間放置衣物、手袋及鞋履等，方便愛打扮的女戶主。

主人套房浴室採酒店式「五件頭」設計，備有浴缸、淋浴間、坐廁及雙臉盆，另設梳妝區，讓女住戶可整理儀容，設計貼心。

遠望船灣淡水湖八仙嶺風光

主人套房寢室一旁為落地玻璃趟門，連接延伸平台，居高遠望，可把吐露港、船灣淡水湖、八仙嶺等壯麗景色盡收眼底。

另兩間套房以柔和流線形設計，可三邊落牀之餘，亦具充足儲物空間；落地玻璃趟門外，均連接同一個平台。兩間套房座向相同，同樣望泳池、會所及園林景。拾級而上到達天台，設計師特意將其打造成空中花園，設綠化牆身以增加私隱度，讓住戶足不出戶，亦可與家人放鬆身心，簇擁海闊天藍生活。

公共交通配套方面，如住戶乘搭港鐵，步行約13分鐘前往港鐵烏溪沙站；港鐵站基座設有巴士總站，方便前往其他地區。至於民生配套，鄰近烏溪沙站的迎海薈商場，薈聚多間食肆及商店，可滿足住戶購物和用膳需求。

■有片睇

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