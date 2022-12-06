moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

柏傲莊I月內交樓 涉774伙總值86億 入伙前14宗租賃 本地客預付一年租金17萬

【明報專訊】作為近年最矚目的樓盤之一、新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊，雖然受第三期建築問題而引起市場關注，不過，2020年10月開售的柏傲莊I，延遲兩個月後終獲批滿意紙，項目將陸續發信通知業主預約收樓，估計已售出的774伙將於月內完成交樓工作，涉及總額約86億元，而市傳項目二期亦有望緊隨一期收樓。綜合各大代理資料，項目未收樓已錄得約14宗預租個案，其中有本地客以月租1.4萬元租住項目一個1房戶，並「一炮過」預付一年租金涉約17萬元。

明報記者 林尚民、歐陽慧恩

柏傲莊I、II原定關鍵日期為今年9月30日及11月30日，不過發展商早前更新資料，第一期關鍵日期改為今年12月5日，而第二期則為明年2月4日，換言之兩期將延期約兩個月多時間交樓。據新世界最新表示，柏傲莊I近日已獲批滿意紙，律師樓亦開始陸續發信通知業主預約收樓。

傳二期緊隨一期收樓

據了解，柏傲莊I已累售774伙（佔該期783伙約99%），總值約86億元，預計本月內可完成交樓。另外，市傳柏傲莊I每方呎管理費約4.5元。事實上，據區內代理指，一期未入伙已共錄得14宗預租成交，美聯高級營業經理蔣雲軒表示，項目一個實用322方呎的2A座中層E室，1房間隔，以月租1.4萬元租出，實用呎租約43元，月租為屋苑暫時最低租金。

不過，蔣補充，由於租客「一炮過」支付一年租金共16.8萬元，故獲業主減租。單位業主於2020年以693.4萬元一手購入，租金回報約2.4厘。蔣雲軒又指，屋苑現時約有100個單位放租，叫租由1.58萬至4.2萬元，平均實呎叫租45.5元，最貴一伙為實用835方呎的2A座中層A室，採3房一套連儲物室間隔，為屋苑面積最大戶型，現叫租4.2萬元，實用呎租約50元，以業主購入價1990萬元計，租金回報約2.5厘。

百伙放租 平均每呎叫租46元

此外，隨着物業落成，項目住客會所FARM PAVILION亦曝光，會所連園林面積約28萬方呎，設有三大主題建築，當中最特別為Farm House，設有大型階梯田園外，住戶可到農圃及果園裏體驗栽種樂趣，會所其餘設施包括室內室外泳池、水療中心、多功能室外球場、野上燒烤木舍、天幕雅座和兒童遊樂場等。

另作為啟德跑道區首個新盤、中海外（0688）發展的維港1號，日前亦已獲批滿意紙。中原地產分行經理施蒂文表示，屋苑暫時仍未錄得租務成交，而現時項目暫有約50伙放租，平均實呎叫租約42元水平，現時放租單位中，每呎叫租最低為實用445方呎的2A座中層F室，2房間隔，以1.6萬元放租，實用呎租約36元，若以買入價1090萬元計，租金回報約1.7厘，而每呎叫價最高單位則為實用330方呎的1B座中層D室，1房間隔，目前叫租1.7萬元，實用呎租約52元，業主去年817萬元一手購入，租金回報料約2.5厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款