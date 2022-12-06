柏傲莊I月內交樓 涉774伙總值86億 入伙前14宗租賃 本地客預付一年租金17萬

明報記者 林尚民、歐陽慧恩

柏傲莊I、II原定關鍵日期為今年9月30日及11月30日，不過發展商早前更新資料，第一期關鍵日期改為今年12月5日，而第二期則為明年2月4日，換言之兩期將延期約兩個月多時間交樓。據新世界最新表示，柏傲莊I近日已獲批滿意紙，律師樓亦開始陸續發信通知業主預約收樓。

傳二期緊隨一期收樓

據了解，柏傲莊I已累售774伙（佔該期783伙約99%），總值約86億元，預計本月內可完成交樓。另外，市傳柏傲莊I每方呎管理費約4.5元。事實上，據區內代理指，一期未入伙已共錄得14宗預租成交，美聯高級營業經理蔣雲軒表示，項目一個實用322方呎的2A座中層E室，1房間隔，以月租1.4萬元租出，實用呎租約43元，月租為屋苑暫時最低租金。

不過，蔣補充，由於租客「一炮過」支付一年租金共16.8萬元，故獲業主減租。單位業主於2020年以693.4萬元一手購入，租金回報約2.4厘。蔣雲軒又指，屋苑現時約有100個單位放租，叫租由1.58萬至4.2萬元，平均實呎叫租45.5元，最貴一伙為實用835方呎的2A座中層A室，採3房一套連儲物室間隔，為屋苑面積最大戶型，現叫租4.2萬元，實用呎租約50元，以業主購入價1990萬元計，租金回報約2.5厘。

百伙放租 平均每呎叫租46元

此外，隨着物業落成，項目住客會所FARM PAVILION亦曝光，會所連園林面積約28萬方呎，設有三大主題建築，當中最特別為Farm House，設有大型階梯田園外，住戶可到農圃及果園裏體驗栽種樂趣，會所其餘設施包括室內室外泳池、水療中心、多功能室外球場、野上燒烤木舍、天幕雅座和兒童遊樂場等。

另作為啟德跑道區首個新盤、中海外（0688）發展的維港1號，日前亦已獲批滿意紙。中原地產分行經理施蒂文表示，屋苑暫時仍未錄得租務成交，而現時項目暫有約50伙放租，平均實呎叫租約42元水平，現時放租單位中，每呎叫租最低為實用445方呎的2A座中層F室，2房間隔，以1.6萬元放租，實用呎租約36元，若以買入價1090萬元計，租金回報約1.7厘，而每呎叫價最高單位則為實用330方呎的1B座中層D室，1房間隔，目前叫租1.7萬元，實用呎租約52元，業主去年817萬元一手購入，租金回報料約2.5厘。