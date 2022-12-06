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新盤取消交易連續三年突破400宗

【明報專訊】疫情反覆下，加上加息潮及本港與內地遲遲未能全面恢復通關，以至俄烏戰爭為環球經濟帶來陰霾等多項負面因素影響，除拖累今年新盤交投外，據本報統計，今年至上周五主要新盤累積錄約420宗取消交易或撻訂，屬連續第3年突破400宗關口。業界估計，到本月底「埋單」時，除與去年全年465宗水平相若外，甚至或有機會打破去年有紀錄以來的高位。

柏傲莊III佔逾五成半

翻查資料，2013年至2019年期間，主要新盤每年錄得的取消交易或撻訂個案，介乎約160宗至335宗，但自2020年、即新冠疫情爆發當年，相關數字上升至約424宗，去年更進一步飈升至約465宗，創一手新例實施後以來的按年新高。今年迄今，主要新盤暫錄約420宗取消交易或撻訂，其中去年因建築質量問題、現正重建的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，是錄得最多取消交易的樓盤，期內共錄約237宗，涉資約35億元，以宗數計，即佔期內約56%。如由去年8月至今計，柏傲莊III累錄約368宗同類取消交易，佔已售單位總數845伙近44%，涉銷售總額約57.8億元。

另高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，今年亦錄約3宗取消交易、涉資逾1.18億元。可留意是，柏傲莊III、傲玟的買家如要取消交易，不會被沒收訂金，而且可獲發展商提供補償，所以不涉殺訂金額。

全年數字料與去年465宗相若

至於較受市場注目的撻訂個案，包括保利置業（0119）旗下已屆現樓的屯門青山公路青山灣瑧譽，項目7號洋房，買家於7月撻訂；洋房實用面積5210方呎，去年10月以逾1.77億元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約885萬元。另新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，實用面積為3109方呎的 Jasmine Avenue 2號屋，2019年11月逾5162萬元售出，當時買家可先住後付，但買家上月撻訂，料遭殺訂10%涉約516萬元。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，近期新盤交投市况下滑的勢頭加劇，部分財力不足或受各自問題影響的買家，寧願毅然「斬纜」取消交易或撻訂。

陳海潮估計，目前距離2023年只約一個月，相信今年總體新盤取消交易或撻訂數字，與去年全年相若，即維持在約465宗水平。

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