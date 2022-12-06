moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

駱克道382號分拆招租 180呎短租萬元起

【明報專訊】市場對市區小型工作室有一定需求，舖王鄧成波家族去年售出的灣仔駱克道382號，最新翻新成辦公室、零售及工作室空間，並分拆招租，最細單位面積180方呎，月租由1萬元起，並可以短租形式租用。

上述駱克道382號，共提供52個獨立單位，面積由180至450呎不等，每個單位均經過重新裝修，即租即用，獨立單位月租由1萬元起（雜費全包），配合其彈性的短期租賃方案，駱克道382號亦提供面積由1190至2520方呎的樓面，設有傳統長期租賃條款，讓租戶可以按照其業務所需，選擇靈活規劃和設計其辦公空間。

裕泰興羅氏家族1900萬沽大南街舖

駱克道382號項目總監李晉庭表示，上述項目52個獨立單位均配備一系列的現代化設備，包括5G寬頻、獨立電話線、獨立冷氣及其他基本設備，每個單位內亦設有立體生物指紋識別門鎖，單位同時配備獨立儲物空間，此外，部分單位更配置獨立洗手間。

另外，裕泰興羅氏家族成員近日接連沽貨，消息指，深水埗大南街172至174號地下4號舖，地下約948方呎，連約700方呎閣樓，合共約1648方呎，最新以約1900萬元售出，呎價約1.15萬元，舖位現由食肆租用，總租金約6.1萬元，租金回報約3.8厘。

羅氏家族早於2002年以552萬元購入，現售出帳面獲利1348萬元，賺幅約2.4倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款