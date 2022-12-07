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文具佬插旗上水「藥房街」 租金平55% 5年前高峰期月租20萬 現跌至9萬

【明報專訊】受新冠疫情影響，內地客來港掃貨、旅遊的「盛况」不再，而以往作為「水貨客」集中地的上水新康街，滿街藥房的情况亦已改變；在舖租銳減下，吸引非藥房租客進駐，其中專門出售廉價文具和生活百貨的「文具佬」，新近以月租9萬元租用新康街地舖，料為該公司首度進駐新界北區，新租金與5年前自由行高峰期、由藥房租用的租金相比，大跌55%。

明報記者 林尚民

上述舖位為上水新康街53號，地舖面積約1200方呎、連約1000方呎入則閣樓，總面積約2200方呎；資料顯示，舖位上月以月租9萬元租出，租約為期3年至2025年11月，折合呎租約41元。

地舖連閣樓2200呎 呎租41元

資料顯示，舖位由旭毅貿易有限公司租用，公司董事包括羅錦琪等，他同時為「文具佬有限公司」之公司秘書；據「文具佬生活百貨」facebook專頁，上述「文具佬」新康街新店，已於早前試業，料為該公司首度進駐新界北區。

參考過往資料，上述新康街53號舖位，過往曾獲藥房以高價租用，2008年時由港龍集團參茸海味醫藥公司以9.3萬元租用，2011年及2014年分別加租至約11.6萬元及14.5萬元，直到2017年、即自由行高峰期間，一度被新輝藥妝以月租20萬元搶租，當時呎租高達91元。換言之，今次「文具佬」進駐之租金，除較5年前高峰期大跌55%外，更比2014年前還要低22%至38%不等。

業主仍享5.8厘租金回報率

可留意是，雖然舖位租金大減，但由於該舖位的業主早於2007年以1860萬元購入，現時租金回報率仍高見5.8厘，回報仍然理想。

成立於2020年初的「文具佬」，發展不足3年，連同今次租用的新康街舖位，以及將於短期內開幕的將軍澳新都城商場分店，目前分店數目有11間；公司老闆「7哥」羅家昌，在香港經營文具逾20年的東方文具，一直進行直銷、批發、代理等服務，「文具佬」首個落戶點、觀塘成業街舖位一直營業至今。

此外，「文具佬」亦因貨品售價便宜而甚受市民歡迎，市場形象與香港人到台灣旅遊時，愛逛的連鎖文具及禮品店光南大批發相似。

上月工商舖買賣41億 按年挫六成

另據中原(工商舖)資料統計，11月市場共錄得約227宗工商舖買賣成交，按月回落10.27%，對比去年同期更大跌約51.07%。成交金額方面，11月錄約41.09億元，與10月錄約41.2億元相若，按年則遞減約60.55%。中原預測，隨着內地多個城市防疫措施開始放寬，市場憧憬中港兩地通關現曙光，工商舖市場有望反彈。

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