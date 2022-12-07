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新地擬明年次季推天榮站1期 涉1393伙

【明報專訊】第四季新盤市况淡靜，但無礙發展商為旗下住宅項目新申請預售。地政總署於11月接獲5份預售樓花同意書新申請、共涉2919個單位，較10月錄得1027伙，按月增1892伙或1.8倍，當中以新地（0016）天水圍天榮站第1期最大規模，共涉1393伙，佔上月新申請預售單位總數的48%。

新地副董事總事總經理雷霆回應查詢表示，天榮站項目第1期，預計最快明年第二季可獲批預售，屆時隨即會推出市場應市。

長實港島南岸3期1200伙申預售

翻查資料，天榮站上蓋項目曾於2013年及2014年兩度推出但流標收場，終在2015年由新地中標；項目預計2024年9月30日落成，樓花期約22個月。

另外，同屬港鐵項目、長實（1113）發展的黃竹坑港島南岸第3期，第3B期、第3C期新申請預售，伙數分別642及558伙（合共1200伙），預計2025年第四季落成。

此外，華懋與港鐵合作的何文田站瑜一第1C期，提供214伙，亦於上月入紙新申請預售，預計2025年5月初落成入伙。

滾存待批樓花近2.1萬伙

目前滾存待批預售樓花共涉20,579伙，較10月錄得的18,084伙，按月增加2495伙或約14%。美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，累積待批預售樓花中，樓花期逾30個月的項目錄逾8500伙，佔逾四成，由於預售要求為樓花期30個月，相信上述單位未必會於短期內推出。

他續指，若計及已批出預售樓花但尚未開售新盤，涉及單位總數料逾3.2萬伙，惟相信能短期內推出的新盤不多。

此外，據地政總署資料顯示，11月僅批出一份預售樓花同意書，為太古地產（1972）、信置（0083）及嘉里（0683）合作的黃竹坑港島南岸第4A期，提供432伙，預計2025年3月落成，樓花期約28個月；至於涉368伙的4B期，現時尚待批出預售。

上月僅港島南岸4A期獲批預售

太古地產住宅業務董事杜偉業日前表示，港島南岸第4期共800伙，屬集團明年推出的重點項目。可留意是，地政總署11月僅批出432伙預售，除較10月批出的3828伙，按月大減3396伙或約89%外，更為今年2月後的新低，當時正值第五波疫情大爆發，該月並無批出任何預售樓花紙。

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