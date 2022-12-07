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名鑄一房1748萬沽 料13年蝕9%

【明報專訊】市場持續錄得二手蝕讓成交，其中尖沙嘴豪宅名鑄，有一房單位以1748萬元易手，原業主持貨13年，連使費料實蝕155萬元或8.5%離場；另土瓜灣半新盤DOWNTOWN 38，有一房戶以555萬元售出，原業主持貨3年，連使費料實蝕逾60萬元或逾一成。

美聯高級營業經理余慶麟表示，名鑄新錄本月首宗成交，屋苑一個中層B室，實用面積817方呎，屬1房連儲物室及洗手間間隔，之前叫價2100萬元，最新以1748萬元成交，累計減價352萬元或17%，實呎21,395元。

DOWNTOWN 38實蝕60萬

據悉，原業主早年購入包括是次成交在內的兩個名鑄單位，並於數年前已放售其中一戶，因當時獲利甚豐，而現時看淡後市，故願意以蝕讓價放售上述物業；資料顯示，原業主2009年10月以1817.6萬元一手購入上述單位，帳面已蝕69.6萬元，如連同使費，料有機會實蝕約155萬元或約8.5%。

美聯首席高級營業經理黃家樂表示，土瓜灣DOWNTOWN 38中層J室，實用面積299方呎1房戶，原業主減價15萬元或約3%後，以555萬元成交、實呎18,562元；原業主2019年2月以592.5萬元一手購入，帳面已蝕37.5萬元，若連使費，料實蝕逾60萬元或逾一成。

港島方面，中原首席分區經理楊文傑稱，鰂魚涌南豐新邨新錄第9座中層H室易手，實用面積570方呎3房戶，原業主累減110萬元或13%後，以728萬元成交，實呎12,772元；原業主2012年以545萬元買入，帳面賺183萬元或34%。

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