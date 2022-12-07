Larchwood樓底高 有空間加建閣樓

明報記者 何嘉慧

攝影 劉焌陶

Larchwood預計關鍵日期為2024年4月，項目位處於大角嘴洋松街，屬單幢式住宅，提供187伙，單位實用面積介乎181至413方呎，涵蓋開放式至2房戶。項目今年9月推出市場至今，累積售出約40伙。

除27樓頂層外，其餘樓層一梯9伙，標準分層單位佔170伙，餘下17伙為連平台或天台特色戶。項目主打開放式戶型，涉114伙，佔全盤單位總數逾六成，22樓設有住客會所。

單位總數187伙 攻細單位

今次介紹的示範單位，以26樓F室為藍本，屬1房間隔，實用面積267方呎，為交樓標準。單位開則四正，大門直入右手旁設儲物櫃，為戶主提供置物空間。

客飯廳佔地約80方呎，放置梳化連收納櫃，可供戶主放置個人物品。客廳連接22方呎露台、16方呎工作平台。

值得留意是，露台及工作平台與冷氣機平台合併成「三合一露台」，空間感較充裕，露台內附嵌入式裝置，供戶主安裝洗衣機，節省屋內空間。

客廳與寢區以深灰色半透明趟門分隔，拉開可連貫客廳和睡房，既增加私隱度，同時增添空間感。睡房佔地約50方呎，設計師於睡房內加設高架牀，將整個空間分隔為睡眠區、用餐區及娛樂區；房內亦設曲尺型梳化及二人長方形飯桌，飯桌底下設隔板可供放置雜物，時尚實用。浴室設淋浴間，為明厠格局。

開放式戶寢區樓梯設抽屜

至於22樓E室連裝修示範單位屬開放式戶，實用面積202方呎，內籠迷你；客廳連接露台，單位以高架牀分隔，上層為寢區，下層為活動空間。

廳區放置衣櫃及梳化；客廳設置電視機，嵌入牆身，節省不少空間，而牆身電視機後即為浴室，採趟門形式，為黑廁格局，附淋浴間。

通往寢區的樓梯拉出後，可作抽屜，以增加收納空間。單位採用開放式廚房設計，家電配備齊全，因廚房靠近露台，戶主在烹飪時可打開露台門，以便通風及散味。

生活配套方面，大角嘴民生店舖林立，鄰近旺角市中心，步行數分鐘就可到達市政大樓；當中設有街市，附近亦有很多不同特色餐廳、超市，生活配套齊全。

步行10分鐘往港鐵站 區內多民生舖

交通方面，由屋苑步行往港鐵太子站或旺角站只需約10分鐘；附近亦設多條巴士線往返港九多區。區內亦規劃附近興建行人天橋，連接港鐵奧運站、旺角站及旺角東站等，意味可接駁東涌線、東鐵線、荃灣線及觀塘線，屆時將更方便。

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