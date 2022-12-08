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新地首11月售出2888伙膺賣樓王 佔新盤市場約三成 涉資215億超去年

【明報專訊】受疫情反覆、本港與內地未通關、息口趨升，以至俄烏戰爭等多項負面因素夾擊，今年首11個月整體新盤成交僅錄約8955宗、相對去年同期錄逾1.6萬宗下挫45%之際，綜合市場統計，龍頭發展商新地（0016）今年首11個月累積售出約2888伙、吸金總額達215億元，已略高於去年及2020年全年水平，料今年最終銷售量、額均可超越過去兩年，並膺今年賣樓王。事實上，新地首11個月售出單位總數，已佔同期大市總體成交量逾三成。

明報記者 林可為

新地副董事總經理雷霆回應查詢時稱，集團今年無論是計算單位銷售宗數、銷售銀碼，都應該是市場之冠，而市場有個別豪宅的餘貨沽出，其實只是公司股權轉讓，並不屬物業實際成交。市場預期，新地明年上半年部署推出的新盤，主要屬新界大盤，包括大埔白石角University Hill、元朗The YOHO Hub C期、屯門NOVO LAND第2期，以及天水圍天榮站項目1期，共涉約4597伙。

4新界盤共沽2400伙 料套現167億

事實上，受第五波疫情大爆發影響，首季新盤市場氣氛淡靜，待疫情紓緩後，次季起新地發力推盤，先後推出大埔白石角Silicon Hill、屯門兆康NOVO LAND系列、天水圍Wetland Seasons Bay第3期、元朗錦田PARK YOHO Bologna等4個新界新盤，共售約2400伙、估計套現達167億元。如以新地首11個月累售約2888伙、吸金總額約215億元計，意味上述4個新界新盤，均佔新地同期銷售量、套現金額約八成。此外，值得留意，同系九龍站天璽的天鑽璽86樓一個實用面積1481方呎A室4房戶，8月以逾1.21億元連車位售出、實呎8.2萬元，創屋苑一手呎價紀錄。

內地寬控 分析：新春後或現推盤潮

昨日一手市場再錄零星成交，嘉里（0683）旗下已屆現樓的何文田瀚名，透過招標售出全盤最後一伙，為15樓B室，實用面積1132方呎，3房間隔，連車位成交價3870萬元、實呎34,187元；標誌全盤73伙清袋，估計套現逾10億元。

將踏入2023年，加上內地放寬疫情防控措施，讓輕症或無病徵人士可居家隔離，兼跨地區流動人員不查健康碼等舉措，業界料對本港樓市具提振作用。利嘉閣研究部主管陳海潮稱，雖然今次內地放寬措施主要涉及境內安排，但反映防疫措施一直優化。他預期部分發展商將開始測試水溫，部署明年首季開盤，當下月底新春傳統淡市後，將有更多發展商積極推盤。

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