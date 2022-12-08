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君柏先住後付買家撻訂 連辣稅料損失2522萬

【明報專訊】本季新盤市况淡靜，綜合本報統計，12月至今主要新盤共錄約10宗取消交易或撻訂，新一宗來自長實（1113）及帝國集團合作、已屆現樓的亞皆老街君柏，據成交紀錄冊顯示，第5座18樓實用面積1624方呎A室，原於2017月9日以3957.7萬元成交，買家當時採「先住後付」付款方法，惟買家已取消交易，估計逾5年來已合共繳付樓價約33.75%，是次撻大訂料已遭發展商沒收，估計涉資1335萬元。

新香港人5年前近4000萬買入

據當年買賣文件顯示，登記買家姓王（WANG），雖然持有香港身分證，但報住地址位於江蘇省揚州市，估計為「新香港人」，而在該次買賣中，買家需付樓價30%買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD辣稅，即涉約1187萬元。換言之，相關買家今次退場，遭殺訂金額和當年的辣稅支出，合共涉約2522萬元。

今年另一宗涉殺大訂金額逾1300萬元的個案，於今年初錄得，由崇傑地產持有的港島西半山寶珊道尚璟，去年底以1.33億元售出的16樓實用面積2206方呎B室3房連書房戶，買家撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約1330萬元。至於第四季較受注目撻訂個案，為新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，實用面積3109方呎的Jasmine Avenue 2號屋，2019年11月以逾5162萬元售出，當時買家可「先住後付」，但今年11月撻大訂，料遭殺訂10%涉約516萬元。

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