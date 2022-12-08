moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

西貢碧沙路洋房逾億沽 6年實蝕逾兩成

【明報專訊】年底前本港樓市持續調整，多區都錄蝕讓成交，其中西貢碧沙路20及22號一幢大屋，上月以1.08億元易手，原業主持貨6年多，連使費估計蝕近3000萬元或逾兩成。另將軍澳鄰近日出康城的峻瀅，一個3房單位以718萬元成交，原業主持貨3年多，連使費實蝕近三成離場。

西貢碧沙路20及22號，提供兩幢洋房，項目由華懋發展，並於2016年首度推售。資料顯示，項目其中一幢大屋，實用面積3666方呎，5套房3廳連工人房，享海景，連4246方呎花園並附私人泳池，另1187方呎天台設按摩池，內置升降機，以及1861方呎停車位，上月以1.08億元易手，實呎29,460元。

世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，上述物業放盤一年多，業主原叫價1.6億元，期間大幅劈價5200萬元，減幅達32.5%，最終成交價低市價約15%。原業主2016年2月1.31億元一手購入，持貨6年多，帳面蝕2300萬元，若連使費計實蝕料近3000萬元或23%。

另外，雖然周日（11日）跨灣大橋通車，但將軍澳日出康城一帶屋苑仍不乏二手蝕讓，利嘉閣分區經理黃金欽表示，峻瀅2座高層E室單位，實用738方呎，3房1套連士多房，望內園景，以718萬元易手，實呎9729元。原業主於2019年以938萬元買入，持貨約3年半，帳面虧蝕約220萬元或約24%，若連使費計料實蝕約272萬元或約29%。

新香港人近千萬購珀麗灣移民盤

此外，市場亦有多宗低價成交，中原地產高級分區營業經理王壹鳴表示，荃灣廣場1座低層B室，實用552方呎，3房間隔，以780萬元售出，實呎14,130元，做價重返5年前水平。原業主2010年268萬元入市，持貨12年，帳面獲利512萬元或1.9倍。

美聯分行高級營業經理凌光盛表示，馬灣珀麗灣1座高層D室「移民盤」，實用837方呎，3房1套連工人房間隔，獲居滿7年新香港人以998萬元承接，實呎11,924元。原業主2015年約893萬元購入，持貨逾7年，帳面獲利105萬元或逾12%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款