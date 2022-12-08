moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

太古廣場六座預租4.5萬呎 佔出租樓面兩成

【明報專訊】被市場形容為金鐘及灣仔大地主的太古地產（1972），新近推出全新甲級商廈招租，位於皇后大道東46至56號、正式命名為「太古廣場六座」，位於同系太古廣場三座對面，目前已預租逾4.5萬方呎樓面，佔現可出租樓面約19.57萬方呎約23%，項目將於明年竣工。

太古地產董事–辦公樓業務Don Taylor表示，集團積極擴展太古廣場核心物業組合，適時向東擴展太古廣場物業組合，深信市場對太古廣場六座的需求將持續。資料顯示，太古廣場六座樓高24層，提供約21.8萬方呎辦公樓樓面，將連接現正計劃中的太古廣場三座地下行人隧道延伸部分，無縫接駁至太古廣場項目不同部分，包括太古廣場三座、太古廣場購物商場等，亦直通港鐵站。此外，毗鄰的軒尼詩道28號辦公樓易名為「太古廣場五座」，項目現正進行翻新工程。

盧華拆售星光行一籃子物業

另有資深投資者購入寫字樓後逾1年即平手拆售。資深投資者盧華去年3月向日本玩具商TOMY以1.412億元購入尖沙嘴星光行12樓一籃子物業，新近進行拆售，意向價約1.45億元，料扣除使費後有機會微蝕離場。中原寫字樓部高級資深分區營業董事李婉琪稱，出售單位意向呎價1.25萬元起，該一籃子物業總樓面約9624方呎。李續稱因應個別買家財務需要，業主會考慮提供8年、七成借款優惠，利息為最優惠利率5.375厘加0.25厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款