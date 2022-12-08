普徠仕：待樓市轉勢 始增持內房債

去年8月，在規模高達3000億美元的亞洲高收益美元債券市場中，七成（2100億美元）屬中資高收益美元債券，而內房債則佔中資高收益美元債券七成，故此內房債佔亞洲高收益美元債券比例約五成。而恒大債券佔中資高收益美元債券約7%，總值140多億美元（約1100億港元）。

隨着去年下半年內地政府曾加強調控房地產市場，不少內房高息債出現違約，該板塊過去一年的市場關注度已大減，例如根據摩根大通亞洲多元化信貸指數（JP Morgan Asia Credit Index Diversified），中國佔比僅19.5%，當中，內房非高息債及高息債佔比分別為18.9%及0.6%（見圖1）。另外，中國今年首9個月新發行債券規模不足3000億美元，在亞洲新發行債券市場佔有率連續兩年跌穿60%（見圖2）。

須觀望內房新盤銷售新屋動工會否改善

管志齡昨日在「普徠仕2023年全球市場展望」（T Rowe Price 2023 Global Market Outlook）記者會上被問及，內房債上月以來明顯呈強，是真的轉勢向好，抑或只是熊市反彈，他回應說，市場情緒過去一個多月明顯由非常負面轉為十分樂觀，而中國信貸指數期內亦勁升兩成，這在債券市場指數中屬罕見，主要由內房債強勁表現所帶動，他認為這是有基本因素支持的，內房債最壞時間的確或已過去：「我們看到內地政府近日向地產發展商放寬信貸，而這次與過去多月不同的是，這次是由人民銀行及銀保監會領導來放寬信貸，而且內地政府亦同時放寬了防疫政策，這不止利好房地產市場，亦有利各行各業，我的感覺，這次才是真正向房地產市場注入強心針，可望降低內房發展商的違約風險，對於在破產邊緣的內房發展商來說，尤其受惠。」

中國長債孳息率回升

反映經濟增長通脹預期

不過，管志齡稱雖然他不覺得過去一個多月以來內房債顯著向好屬缺乏基本因素支持，但他期內僅繼續持有內房債，當中包括國企及優質民企內房債，並沒有就此加碼買入：「我們沒有增加內房債的持倉，原因是相信內房市場需要數年才可以真正復蘇，如果要說服我們內房市場有美好前景，我們需要看到新盤再次熱賣、新屋動工改善，但我們認為這並非短期會出現的事，料政府是次出台的刺激政策，暫時只可以令下降速度放緩或令市况轉趨穩定，我們不覺得此板塊會像過去20年般為投資者帶來高回報而備受注目」。

被記者問及，目前內房美元債普遍息率達10厘，是否仍不算吸引？管志齡回應，如果只看息率的話，10厘當然屬吸引，但也要留意債券價格的波動性，以及基本因素是否具挑戰性，而且投資債券的回報不只來自息率，例如信貸評級獲調高可令債價上升，相反亦然。他重申：「我不是說內房債券基本因素不理想，而是有其他更多的因素要考慮。」

管志齡又提到，隨着內地政府上月至今推出支持房地產政策及放寬防疫政策，本土債息已經從低位回升（編按：中國10年期國債孳息率昨日最高報2.962厘，屬逾1年內高位，收報2.912厘，與10月31日低位比較已回升0.275厘），他認為此情况屬可以理解，後市宜觀望通脹會否繼續受控：「中國經濟增長回升、通脹升溫，這需要由更多信貸來支持（編按：這會增加債券供應，導致債價下跌、債息上升）；而且本土投資者亦會由過往需要避險、重倉國債保本，轉為增加股票投資，這些都是合理的資產配置轉換。中期來說，我們則認為要留意通脹上升所帶來的影響」。

新加坡印尼印度債市可尋寶

本身是馬來西亞人，屬新加坡國立大學（National University of Singapore）工商管理學士的管志齡指出，假如放眼全亞洲的話，新加坡債市亦有不少投資機會，例如一些質素較佳的民企內房亦有在當地發行美元高息債。他又認為，印尼商品企業及印度可再生能源企業所發行的美元高息債，同樣可提供吸引的息率。

另外，普徠仕固定收益投資組合專家Ramon Maronilla預測，美國聯儲局明年仍會繼續加息壓抑通脹，聯邦基金利率將升至5厘或以上，並且維持一段時間，故此，他估計明年對風險資產仍屬艱難的一年，認為投資者應保持審慎及靈活應變。

明報記者 葉創成

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