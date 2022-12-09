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太古10億沽山頂屋地 兩年最大宗 每呎樓面地價9.4萬 稱符合減非核心資產策略

【明報專訊】雖然整體樓市仍處於調整期，不過市場卻錄得超級豪宅屋地成交。由太古集團持有多年的山頂金馬麟山道5號Cameron Lodge，上月以10億元售出，為恒隆地產（0101）2020年9月以25.66億元購入前美國領事館持有的南區壽山村道37號後，逾兩年本港最大宗豪宅屋地成交。太古集團持貨約29年，帳面勁賺超過9億元。該集團指，有關出售事宜符合公司減少非核心資產的發展策略。

明報記者 林尚民

上述物業為金馬麟山道5號，目前設有3幢洋房，名為Cameron Lodge，每座實用面積約3506方呎，合共即約10,518方呎，據區內代理指出，有關物業部分原作收租，部分則供太古高層入住之用。據資料顯示，有關屋地上月中以10億元售出，若以現有樓面計，實呎約95,075元。

買家為普通話拼音

或屬新港人

不過，據屋宇署資料，該地盤今年9月獲批重建兩幢兩層高洋房圖則，並設有地庫，以可建樓面約10,589方呎計，每方呎樓面地價約94,438元。資料顯示，買家以HK BETTER ROOTS FUND LIMITED作登記，公司董事為馮繼勇，英文名字以普通話拼音，或為「新香港人」。雖然該名買家以公司名義入市，需付樓價三成、即3億元買家印花稅及雙倍印花稅，不過在現行政策下，若新買家在指定限期內完成重建，將可退回多付稅款。

滙豐93年8100萬售予太古

另外，上述物業原由滙豐銀行1940年以7萬元購入，至1993年以8100萬元轉售予太古集團或相關人士，2006年再以1.95億元內部轉讓，若以1993年的購入價計，太古集團持貨約29年，帳面獲利9.19億元，賺幅11倍多。太古集團回覆本報查詢時，確認出售位於山頂金馬麟山道5號的鄉郊建屋地段第 326號及建於該土地上的3幢洋房，並指有關出售事宜符合公司減少非核心資產的發展策略，並將所得資金投資於新商機。

值得一提，雖然本港疫情發展至今已有近3年，但卻不時有超級豪宅屋地買賣，最矚目為恒隆地產2020年9月25.66億元購入由前美國領事館持有的南區壽山村道37號，項目今年8月份獲批圖則，將建5幢3層高（在1層低層地下之上）獨立屋，可建樓面47,297方呎，平均每幢洋房面積約9459方呎。另長實（1113）2018年以2500萬元補地價、並把持有的甘道23號一級歷史建築大宅「Carrick」換取甘道38號，去年透過「賣殼」形式售出，市場消息指作價約7億元，項目可建樓面約5920方呎，每方呎樓面地價約118,243元。

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