新盤首周僅售45伙 上源賣5300萬

【明報專訊】在新盤市場只以餘貨撐場下，綜合市場資訊，本月首周整體一手成交暫只錄約45宗，成交主要來自新界樓盤。萬科香港旗下已屆現樓的屯門掃管笏上源，新售出的9號屋，實用面積2747方呎連花園和平台等，成交價5300萬元，實呎19,294元，買家可獲最長1230日成交期，即超過3年，以及提前入住，但若於180日內完成交易，可獲4%回贈。