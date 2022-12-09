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天水圍未補價居屋 一周18宗成交增3.5倍

【明報專訊】在「白居二」客入市潮下，多個地區未補地價居屋成交均大增，其中天水圍居屋市場成交活躍，本月首周錄得18宗未補地價居屋成交，較上月同期急增3.5倍。

中原地產高級區域營業經理馬斯力表示，天水圍屏欣苑A座高層9室，實用面積383方呎，2房間隔，新近獲「白居二」買家380萬元未補價購入，實呎9922元。原業主2018年12月206.99萬元向房委會一手買入，持貨約4年，帳面獲利173.01萬元或84%。另同區天盛苑G座低層3室，實用面積517方呎，2房間隔，亦獲「白居二」客以345萬元未補價購入，實呎6673元。業主2000年3月71.89萬元未補地價買入，自住約22年，帳面獲利273.11萬元或3.8倍。

青衣二手成交倍升至22宗

另外，部分地區交投亦有回升之勢。中原地產高級資深分區營業經理黃國強指出，青衣本月至今暫錄22宗二手成交，較上月同期11宗急升1倍，其中7宗為未補地價資助房屋成交，最新包括綠悠雅苑1座高層I室，實用面積539方呎，2房間隔，獲「白居二」客以570萬元未補價購入，實呎10,575元。原業主2013年355萬元未補價購入，帳面獲利215萬元或61%。

此外，將藍隧道及跨灣大橋將於周日（11日）啟用，將軍澳區樓市受惠，美聯物業高級分區營業經理陳國浩表示，區內維景灣畔本月暫錄約6宗成交，較上月同期3宗大增1倍，當中維景灣畔12座中層H室，實用面積530方呎，2房間隔，以808萬元易手，實呎15,245元，原業主2010年11月425萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利383萬元或逾九成。同區半新盤SAVANNAH 2A座中層D室，實用面積312方呎，1房間隔，以560萬元易手，實呎17,949元；原業主2016年5月365.7萬元一手購入，持貨約6年半，帳面獲利逾194萬元或53%。

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