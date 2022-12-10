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學者指批標後 港鐵資金回籠減風險

【明報專訊】港鐵（0066）大嶼山小蠔灣車廠項目換地涉及逾86億元，連同需承擔約360億元的前期費用，合共最少446億元水平，每方呎樓面地價約4800元，有別於過去的港鐵發展項目，如將軍澳日出康城，小蠔灣車廠的前期費用破天荒由港鐵全數承擔，並預計將於未來15年左右產生該等費用。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，前期費用多逾400億元，無疑是一個頗大的金額，加上前期費用屬2020年底的估算數字，有關金額或因應市况而增加，港鐵獨力承擔具一定風險，但港鐵是發展經驗豐富的發展商，「一定計好數先接受」。他不評論港鐵的財務狀况，但港鐵目前已推展小蠔灣車廠項目，換言之，當批出一期項目的發展權後，港鐵便有資金回籠，相信不會對港鐵構成資金壓力。

港鐵具鐵路發展經驗 有利社區發展

值得留意，以小蠔灣車廠項目鄰近華懋今年7月、投得的港鐵東涌牽引配電站項目為例，該項目的補地價金額為35.48億元，每方呎樓面補價3,776元，小蠔灣車廠項目每方呎樓面地價高27%，兩項目的補地價金額不能直接比較，因東涌牽引配電站項目毋須由港鐵負責前期費用。

麥萃才又提到，港鐵掌握鐵路發展的技術，加上地質勘察、興建配備的經驗及配備，均對全新社區發展有利。另小蠔灣車廠項目配備商業、學校、社福等設施，項目坐落東涌線沿線，較東涌站更近市區，加上部分享海景，即使計算建築費後，每方呎成本價約8000元，目前東涌二手成交呎價介乎1.2萬至1.3萬元，只要住宅定價略低於東涌物業，料發展商仍有利可圖。

[香港地產]

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