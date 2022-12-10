紅山半島銀主盤5年貶值三成

至於市區屋苑方面，中原首席分區經理楊文傑指，鰂魚涌居屋康山花園，位於第10座低層C室新近易手，實用592方呎，3房間隔，以518萬元未補價售出，實呎8750元，重返2016年同類價位；惟原業主早於1986年以39.9萬元向房委會一手買入，帳面仍賺逾478萬元或12倍。

CCL按周跌1% 9周累跌7.6%

中原分行經理許秋偉指，大埔白石角半新盤雲滙，位於2座低層B1室易手，實用292方呎，開放式戶，以415萬元售出，實呎14,212元；原業主2019年以約510.6萬元一手購入，帳面蝕逾95萬元，惟買家當年料獲約20%回贈涉約102萬元，估計平手離場。美聯市務經理顧耀彬指，屯門啟豐園第2座低層E室，實用326方呎2房戶，以402.8萬元售出，實呎12,356元；原業主2019年以458萬元購入，連使費計料實蝕約83萬元或18%。

另反映11月下旬樓市的中原城市領先指數CCL，最新報157.67點，按周跌0.94%，重返2017年5月水平，連跌9周共7.59%，今年至今累跌14.57%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報157.08點，重返2017年4月水平，按周跌1.08%；CCL（中小型單位）報155.57點，重返2017年4月水平，按周跌1.06%；上述三大整體指數均回到2017年上半年水平。另CCL（大型單位）報167.86點，重返2018年2月水平，按周跌0.35%。

[香港地產]