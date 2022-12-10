上月三大辣稅235宗 3個月新高

BSD佔58宗 按月升1.9倍

至於另外兩款辣稅，上月雙倍印花稅DSD成交，共錄157宗（非住宅物業佔1宗）；若以156宗住宅DSD成交計，按月增加71%，所涉稅款2.034億元，按月同樣增加71%。此外，上月錄得20宗額外印花稅SSD成交，較10月錄得19宗上升5%，惟涉稅款則由10月錄得1400萬元，下挫10%至1260萬元。綜合11月三大辣稅，共涉稅款3.117億元，比10月錄1.595億元，按月上升95%。

信置系連沽3伙吸金近7700萬

12月新盤交投淡靜，綜合市場資訊，本月至今僅錄約50宗成交，信置（0083）系樓盤昨日連沽3伙3房單位、吸金近7700萬元，其中西南九龍長沙灣維港滙II 第6座28樓B室、29樓A室，實用917及919方呎，成交價分別為2900萬及3000萬元、實呎3.16萬及3.26萬元；另觀塘凱滙售出第2座52樓M室，實用880方呎，成交價1795.2萬元、實呎2.04萬元。

萬科香港旗下已屆現樓的長沙灣The Campton，亦售出27樓L室，實用466方呎2房戶，成交價998.1萬元、實呎21,418元。

[香港地產]