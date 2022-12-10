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上月三大辣稅235宗 3個月新高

【明報專訊】樓市氣氛踏入第四季轉靜，惟特首李家超10月發表任內首份《施政報告》公布，合資格外來人才成為香港永久性居民後，可獲退還物業辣稅後，據稅務局公布，11月涉三大物業辣稅成交共235宗，按月增加105宗或81%，創8月後的3個月高位，當中涉買家印花稅BSD成交58宗，按月增20宗或1.9倍，為6月錄62宗後的5個月新高，涉稅款9560萬元，較10月2640萬元升2.6倍，宗數、涉款均屬按月升幅最勁辣稅類別。

BSD佔58宗 按月升1.9倍

至於另外兩款辣稅，上月雙倍印花稅DSD成交，共錄157宗（非住宅物業佔1宗）；若以156宗住宅DSD成交計，按月增加71%，所涉稅款2.034億元，按月同樣增加71%。此外，上月錄得20宗額外印花稅SSD成交，較10月錄得19宗上升5%，惟涉稅款則由10月錄得1400萬元，下挫10%至1260萬元。綜合11月三大辣稅，共涉稅款3.117億元，比10月錄1.595億元，按月上升95%。

信置系連沽3伙吸金近7700萬

12月新盤交投淡靜，綜合市場資訊，本月至今僅錄約50宗成交，信置（0083）系樓盤昨日連沽3伙3房單位、吸金近7700萬元，其中西南九龍長沙灣維港滙II 第6座28樓B室、29樓A室，實用917及919方呎，成交價分別為2900萬及3000萬元、實呎3.16萬及3.26萬元；另觀塘凱滙售出第2座52樓M室，實用880方呎，成交價1795.2萬元、實呎2.04萬元。

萬科香港旗下已屆現樓的長沙灣The Campton，亦售出27樓L室，實用466方呎2房戶，成交價998.1萬元、實呎21,418元。

[香港地產]

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