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大鴻輝彩鴻酒店連鄰地申重建 涉14萬呎樓面

【明報專訊】資深投資者、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻，近年積極收購旗下佐敦西貢街彩鴻酒店旁邊的舊樓，最新向城規會遞交重建方案，將酒店連同併購地盤一同發展，併合為「L形」地盤，計劃重建1幢32層高的商住大樓，總樓面14.2萬方呎。

資料顯示，大鴻輝興業早前已就西貢街15至19號和彩鴻酒店，以及長樂街22至28號，申請興建2幢商住物業，共10.5萬方呎，共提供278伙住宅單位。據最新提交的發展方案，大鴻輝興業加入志和街13號一併重建，3個地盤併合為一個「L形」地盤，擬建1幢32層高商住大樓，總樓面14.2萬方呎，較舊方案增加3.7萬方呎或35%樓面。據悉，發展商加入屬官地的內街作發展，若申請獲批後，或須向地政總署申請補地價。

信和黃金海岸鄰地申建兩層高商廈

另信和集團旗下公司Golden Organise Limited向城規會申請在屯門黃金海岸酒店旁、黃金海岸第一期住宅對出的土地，興建兩層高附屬商業大廈。

上述地皮面積約5.5萬方呎，現規劃為「住宅（乙類）」用途，申請人擬以地積比率約0.63倍，建兩層高連一層地庫的附屬商廈，落成後總樓面約34,865方呎，作為零售舖位及食肆，預計2025年中落成。資料顯示，發展商曾在1997年與政府再補地價，以增加項目額外商業樓面，現時申請的3.48萬方呎樓面，即為已補價而未用樓面，因而提出申請。

[香港地產]

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