小蠔灣1期今起招標 最多建1600伙 最快2030年落成 港鐵站連商場料同步啟用

明報記者 林可為

受第五波疫情大爆發、美國加息，以及環球政經局勢動盪等因素打擊，今年本港樓價持續下滑，被問及港鐵此時推出小蠔灣第1期招標，會否影響發展商投地意欲，鄧智輝回應，不會揣測最終收到的標書數量，亦沒有人可準確預測數年後香港的經濟和地產市况，但各發展商都懂得「計數」。

港鐵鄧智輝：發展商入標「飲頭啖湯」

他續稱，小蠔灣除具備海景、鐵路效應等地利外，將來會發展成集住宅、商業零售等功能於一體的社區，同時不乏學校、社福設施等配套，加上第1期住宅鄰近未來的港鐵站和商場，笑言發展商入標「不是開荒牛，而是飲頭啖湯」。

至於第1期住宅，提供單位總數約1200至1600伙，鄧智輝表示，此舉可讓發展商更具發展彈性，因應市况，調節主攻上車客源、實用面積500方呎或以下中小型單位，或針對換樓客源、實用面積700至800方呎以上大型單位的數量。

最少建1200伙 保留發展彈性

第1期總發展樓面逾131萬方呎，其中住宅約124.54萬方呎、商場樓面約6.74萬方呎，上周共收到33份發展意向書。本報日前報道，港鐵已與政府簽訂換地文件，小蠔灣項目涉逾86億元補地價，若連同港鐵之前公布，預計該公司需承擔約360億元前期費用，意味合共涉約446億元，以整個項目可建之私宅、商業物業總樓面逾926萬方呎計，每方呎樓面價約4800元，符合市場預期。

鄧智輝拒絕回應小蠔灣項目具體補地價金額，但認為項目規模龐大，除物業發展外，亦包括車廠搬遷、供電系統和鐵路舖設等大型工程，相當複雜，所以前期費用和補地價涉數百億元。

翻查資料，整個小蠔灣發展項目佔地約30公頃，擬建1萬餘伙私宅及1萬餘伙資助房屋，料可容納人口約7萬。項目分4階段落成，第1至3階段擬建56幢住宅、提供約1.5萬伙，包括私宅約10,720伙、4280伙資助房屋；第4階段將在第3階段項目竣工後才動工，預計提供約6200伙資助房屋。

指柏傲莊III重建後 質量一定會好

至於新世界（0017）去年公布因建築質量問題而需拆卸、現正重建的大圍站上蓋柏傲莊III，去年8月至今累錄約376宗取消交易個案，佔已售單位845伙逾44%，總成交額估計約59億元，鄧智輝稱柏傲莊III兩幢大廈正重新興建，指由於事件受社會關注，所以物業未來落成後，質量一定會好。