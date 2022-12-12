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本月新盤成交暫僅錄60宗

【明報專訊】踏入年底，新盤市場氣氛表現仍淡靜，發展商放慢推盤步伐，市場繼續以餘貨成交為主導。綜合市場資訊，新盤市場12月迄今暫時僅錄約60宗成交，而過去兩日，新盤市場則錄約13宗成交，按周減少約5宗或28%。

恒地（0012）旗下、樓花期長約7個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（ONE INNOVALE第3期），過去2日售出4伙，其中昨天沽3伙，成交單位包括E座7樓23室、E座6樓11室、及E座3樓9室，實用面積介乎304至436方呎，分別為1房連衣帽間、及2房連衣帽間間隔，成交價430.03萬至638.25萬元，成交呎價13,827至15,027元。

INNOVALE 3期 利奧坊．壹隅均錄成交

恒地同系、樓花期約18個月的大角嘴利奧坊．壹隅亦售出一伙，為第1座6樓M室，實用面積267方呎1房間隔，成交價554.41萬元、呎價20,764元。

另外，信置（0083）旗下已屆現樓的觀塘凱滙，透過招標新售出第2座55樓M室單位，實用面積880方呎、3房1套連儲物房間隔，另連724方呎天台，成交價2080萬元，實呎23,636元。

凱滙連天台特色戶2080萬沽

根據成交紀錄冊顯示，觀塘凱滙第2座48樓M室標準戶單位，同屬實用面積880方呎、3房1套連儲物房間隔，去年6月以2223.96萬元售出，成交呎價25,272元；若以呎價比較，最新成交的頂層特色戶呎價，較樓下標準戶低約6%。

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