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美孚新邨均呎徘徊1萬元水平

【明報專訊】二手物業市場持續由減價盤作為主導，令部分大型屋苑交投回暖；以12月份首8天計，荔枝角老牌屋苑美孚新邨暫錄約4宗成交，平均實呎約9985元，屋苑近日有3房單位，以不足800萬元成交，惟原業主早於11年前入市，帳面仍賺40%。

12月首8天，美孚新邨錄得至少4宗二手交投，中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，屋苑新近成交包括第5期恒柏街5號高層A室，實用面積657方呎，改為3房套房間隔，望寶鼎台園景，原業主9月以950萬元放盤或2.3萬元放租，直至原有租客完約遷出後，委託代理放盤，累減180萬元或19%後，以770萬元易手、實呎11720元，新買家為區內租客，見近日樓價已有一定跌幅，決定承接作新居。

上述原業主2011年9月以550萬元買入，一直作投資收租用途，帳面獲利220萬元，單位11年間升值40%。

望園景3房減價近兩成後易手

另利嘉閣市務經理鄭天樂表示，美孚新邨第8期104號高層B室，屬屋苑「凸海」4房樓王，實用面積1373方呎、望海景及公園景，原業主9月放盤開價2400萬元，累減510萬元或21%後，早前以1890萬元成交、實呎13765元，新買家為區外換樓客；原業主早於1996年以約845萬元購入，帳面獲利約1045萬或約1.2倍。

值得一提是，同類單位今年尚錄得1宗成交，於7月錄得，當時售價為2100萬元，即上述新成交價，比約5個月前低210萬元或10%。

其他成交方面，中原地產高級分區營業經理王壹鳴表示，荃灣廣場第1座低層B室，實用面積552方呎3房間隔，以780萬元售出、實呎14130元，做價重返5年前水平；原業主2010年268萬元入市，持貨12年，現帳面獲利512萬元或1.9倍。

美聯高級營業經理凌光盛稱，馬灣珀麗灣第1座高層D室「移民盤」，實用面積837方呎，3房1套連工人房間隔，獲居港滿7年「新香港人」，以998萬元承接，實呎11924元；原業主2015年約893萬元購入，持貨逾7年，帳面獲利105萬元或逾12%。

新香港人998萬承接珀麗灣3房

豪宅方面，由華懋發展的西貢碧沙路20及22號項目，於2016年首度推售；資料顯示，項目其中一幢大屋，實用面積3666方呎、5套房3廳連工人房，享海景，連4246方呎花園並附泳池，另1187方呎天台設按摩池，內置升降機，早前以1.08億元易手，實呎29460元。

世紀21奇豐物業營業董事廖振雄稱，上述物業放盤一年多，業主原叫價1.6億元，期間大幅劈價5200萬元或32.5%，最終成交價低市價約15%；原業主2016年2月1.31億元一手購入，帳面已蝕2300萬元，若連使費計實蝕料近3000萬元或23%。

明報記者

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