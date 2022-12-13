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新地觀塘The Millennity落成 商場佔50萬呎

【明報專訊】市場憧憬通關在即，近年積極發展東九龍商業王國的新地（0016），亦就旗下與載通（0062）合作的觀塘巧明街98號（九巴前車廠用地）項目進行命名，項目名為「The Millennity」，目前經已落成，項目將提供共115萬方呎樓面，商場部分涉及約50萬方呎，與系內同區旗艦商場apm規模相若。

新地代理總經理（寫字樓租務）盧經緯表示，項目現已落成，為新地備受矚目的觀塘大型商業版圖板塊之一，The Millennity兩座大樓各提供20層甲級寫字樓，總樓面約65萬方呎，其基座10層為大型商場，商場佔地約50萬方呎，規模與同系apm相若。此外，項目地庫4層停車場共設有近400個車位，當中配備電動汽車充電系統。

與同區旗艦apm規模相若

事實上，The Millennity為新地近年矚目的商業項目，物業由九巴於2009年以9.8億元轉售予母公司載通旗下附屬公司，翌年新地附屬公司以4.9億元向載通購入一半地皮權益，物業由工業轉為非住宅用途（不包括酒店、加油站及護理院舍），並於2016年完成補地價，涉及43.05億元，為近年同類補地價最大宗個案，每方呎樓面補地價3743元，當年新地副董事總經理雷霆指，預計項目總投資額超過100億元，現計劃作長線收租用途，。

投資逾2000萬 將物業資訊數碼化

另盧經緯又指，The Millennity不但推動使用電動汽車及可再生能源，更將應用智能科技融入傳統的建築程序中，以提升其建築工地的健康和安全水平。另新地亦積極引入嶄新科技，提升整體物業管理水平，集團投資超過2000萬元，為項目The Millennity引進建築資訊模型（BIM），構建高精確度的立體幾何模型系統，將物業資訊數碼化。

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