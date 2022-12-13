moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

維港1號呎租35元 低啟德站屋苑一成

【明報專訊】隨着中海外（0688）發展的啟德跑道區維港1號落成交樓，啟德區住宅供應正式從啟德站一帶擴展至跑道區，而跑道區最新亦錄得首宗租賃成交。租出單位為維港1號第1B座中層A室，實用面積454方呎，2房間隔，以月租1.6萬元租出，實用呎租35元，較鄰近港鐵啟德站的私人屋苑近期平均呎租低超過一成。

中原地產分行經理施蒂文表示，上述單位業主今年5月以1147萬元一手購入，租金回報約1.7厘。施補充，維港1號現有約70個租盤，1房戶叫租由1.4萬元起。參考代理數據，啟德港鐵站一帶屋苑近月平均呎租約為40元，上述維港1號租金較之低12.5%。事實上，啟德站一帶私人屋苑於2017年起陸續落成入伙，個別於近年落成的全新盤，呎租更高見48元，較維港1號高達27%。其中今年中陸續入伙的THE HENLEY，新近錄得2座中層E室租務成交，實用面積696方呎，3房連儲物房間隔，以月租3.35萬元租出，實用呎租48元。業主去年5月以1892.57萬元一手購入，租金回報2.1厘。

另外，樓齡僅約1年的嘉峯匯，亦新錄低座1座中層H室租賃成交，實用面積325方呎，1房間隔，以月租1.55萬元租出，實用呎租48元。業主去年3月以844.7萬元購入，租金回報2.2厘。該區於2017年首個落成入伙、中海外啟德1號，近期平均呎租則約為38元，較維港1號高約8%。

柏傲莊兩房月租1.95萬 呎租43元

美聯物業首席高級營業經理黃家樂稱，啟德1號I一個低座單位，實用面積1518方呎，採4房雙套連工作間間隔，附連私人升降機大堂，以月租5.6萬元租出，實用呎租37元。業主2018年7月3608.7萬元購入，租金回報1.8厘。

至於快將入伙的大圍站上蓋的柏傲莊I，至今暫錄約22宗租賃成交，中原地產高級區域董事歐偉基表示，位於3A座低層C室，實用面積452方呎，2房間隔，以月租1.95萬元租出，實用呎租約43元。業主於2020年以約982萬元一手購入，租金回報2.4厘。歐續稱，柏傲莊預期本月陸續入伙，市場上現有約180個租賃放盤，呎租叫價由40至60元不等。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款