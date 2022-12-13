CLUNY PARK銀主盤 售3420萬貶值近兩成

紅山半島洋房9200萬沽升6.5倍

此外，區內代理指，大潭紅山半島繼早前錄得銀主盤成交後，近日屋苑位於棕櫚徑單號屋，實用2836方呎，連約1752方呎花園，附有新裝修，原以9500萬元放盤，新近經議價後以9200萬元沽出，實呎32,440元。資料顯示，原業主1993年以約1226萬元購入，帳面獲利7974萬元或6.5倍。該名原業主早於去年斥9700萬元購入屋苑海景洋房，當時曾支付1455萬元辣稅，沽貨料可退稅1042萬元。

富榮未補價移民盤賣370萬蝕7%

另外，曾為「九龍居屋王」的旺角富榮花園再錄蝕讓。漢龍地產黃子濤指，屋苑2座極低層J室，2房戶，實用484方呎，去年9月曾以綠表價650萬元放盤，因業主已移民外地，近日終累減至370萬元未補價成交，實呎7645元，為屋苑自2017年1月後首次跌穿400萬大關。原業主2015年380萬元未補價購入，連使費料實蝕約28萬元或7%。

美聯業務董事王俊康指，荔枝角曼克頓山3座高層D室，實用538方呎，2房間隔，以998萬元沽，實呎18550萬元。原業主2018年1100萬元購入，帳面蝕102萬元或9.3%，連使費計料實蝕約160萬元或14.5%。

據悉，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，去年6月曾以1,190萬元沽出屋苑6座高層D室，兩個單位呎數及座向均相若，現成交價比當時低約192萬元或16%。