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嘉熙連沽兩伙4房戶 吸金逾半億

【明報專訊】新盤交投未見起色，綜合市場資訊，12月份迄今整體一手成交僅累錄約70宗，但新界一手特色戶不乏承接力。嘉華（0173）旗下大埔白石角嘉熙，透過招標連售兩伙4房戶，單日吸金近5200萬元；屋苑第8座地下及1樓B室複式戶，作價2945.16萬元（連車位），實用1458方呎連花園，實呎2.02萬元；另第1座21樓A室，成交價2250萬元(連雙車位)，實用1066方呎連天台，實呎2.11萬元。

另新地（0016）旗下屯門御半山，亦透過招標連售2伙特色戶，其中第2B座32樓C室，3房連套房間隔連平台花園，實用854方呎，成交價1758萬元，實呎2.05萬元；另售出一伙特色戶同屬3房連套房，為第1A座32樓B室，實用867方呎連平台花園，成交價1734萬元，實呎2萬元。

至於恒地（0012）旗下今年8月推出至今累售約1015伙、吸金逾49.7億元的粉嶺北ONE INNOVALE系列，亦新售出2伙分布於第3期E座中低層、實用同為304方呎的1房連衣帽間單位，作價460.31萬及471.93萬元，實呎均逾1.5萬元。

凱滙本月一手開齋 3房2064萬沽

市區方面，信置（0083）旗下已屆現樓的觀塘凱滙2期，錄得本月首宗一手成交，透過招標售出第3座45樓F室，實用面積909方呎，3房間隔，成交價2063.5萬元（連車位），實呎2.27萬元，成交期150日。

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